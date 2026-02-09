Головна Країна Події в Україні
Частина АЕС працюють не на повну – Укренерго

фото: ДТЕК

Українська енергосистема після атак повертається до графіків

Станом на ранок 9 лютого 2026 року більшість регіонів України перейшли від екстрених до планових графіків погодинних відключень. Проте через критичні пошкодження високовольтних підстанцій під час масованих атак частина українських АЕС досі змушена працювати на зниженій потужності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НЕК «Укренерго».

Внаслідок російських атак на енергооб'єкти зранку є знеструмлені споживачі у Харківській, Сумській та Дніпропетровській областях. В областях, де дозволяє безпекова ситуація, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи.

«Також у цілодобовому режимі триває відновлення устаткування після двох поспіль масованих атак на енергосистему. Завдяки наполегливій роботі енергетиків – наразі вдалося перейти від аварійних до планових графіків погодинних знеструмлень у більшості регіонів. Через пошкодження ключових високовольтних підстанцій – частина атомних енергоблоків поки працює не на повну потужність», – йдеться у повідомленні.

Споживання електроенергії знизилось. Зранку 9 лютого його рівень був на 16,5% нижчим, ніж в цей час попереднього робочого дня – у п'ятницю. Причина – значне посилення вимушених заходів обмеження в усіх регіонах України.

«Необхідність в ощадливому енергоспоживанні зберігається в усіх регіонах України упродовж всієї доби. Будь ласка, максимально обмежте сьогодні користування потужними електроприладами. За можливості, перенесіть енергоємні процеси на нічні години – після 23:00», – повідомили в Укренерго.

Нагадаємо, унаслідок бойових дій та обстрілів енергетичної інфраструктури країни частково знеструмлені споживачі у Сумській, Дніпропетровській та Харківській областях. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.

