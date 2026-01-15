Головна Країна Політика
Тимошенко заявила про політичне кілерство проти «єдиної справжньої опозиції»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Тимошенко заявила про політичне кілерство проти «єдиної справжньої опозиції»
Очільниця «Батьківщини» є фігуранткою справи про підкуп парламентарів
скриншот з відео телеканалу «Рада»

На думку Тимошенко, влада, здійснюючи атаку на неї, визнала, що партія «Батьківщина» є «єдиною реальною опозицією»

Лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко висловила думку, що обшуки в партійному офісі та висунута їй підозра пов’язані з тим, що влада вважає політсилу єдиною реальною опозицією. Відповідну заяву зробила парламентарка під час виступу в Раді, повідомляє «Главком».

Тимошенко вчергове розкритикувала слідчі дії проти неї, відкинувши усі звинувачення НАБУ і САП. Вона назвала інцидент «політичним кілерством».

«Є тут одна правдива річ. Влада визначила мене і нашу команду («Батьківщину» – «Главком») як єдину реальну опозицію в Україні», – каже вона.

«Главком» наводить повний текст виступу лідерки «Батьківщини» Юлії Тимошенко з трибуни парламенту:

З учорашнього дня політичне кілерство, яке затіяли проти нашої команди, продовжується. Все, як завжди: всі провладні блоги, інформаційні ресурси, єдиний марафон з замовним, брудним нападом на мене і на нашу команду.

Це свідчить про те, що тільки «Батьківщину» влада сприймає як реальну опозицію в країні. І методи, що вона використовує для політичної боротьби, – брудні, схожі, як були в часи Януковича.

Нічого не змінилося. Як був Янукович, так і залишився. Як були безправ’я, репресії, агресії, так і залишилось. Ми боротимемося проти всеохопної корупції, зовнішнього управління, знищення ФОПів.

І я розумію, що коли ми підняли це питання щодо знищення середнього класу, атака стала ще більш масованою. Ми не пропустимо будь-якою ціною жодного законопроєкту, який руйнує суверенітет країни. З управлінням з-за меж України буде покінчено раз і назавжди. Ми будемо боротися тими методами, які ми знаємо.

Ми не відмовимося від створення проукраїнської, сильної команди в парламенті. Звертаюсь до кожного громадянина і до кожного парламентарія. Давайте єднатися. Коаліція національної єдності – це спасіння України і від війни, і від розрухи, і від корупції.

Нагадаємо, НАБУ та прокурори САП стверджують, що задокументували протиправну діяльність керівника однієї з депутатських фракцій парламенту. Посадовець, прізвище якого не називається, начебто пропонував грошову винагороду народним обранцям з інших політичних сил в обмін на їхні голоси. Йшлося про лобіювання або блокування конкретних законодавчих ініціатив під час голосувань.

Інкримінований злочин попередньо відповідає частині 4 статті 369 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Згодом стало відомо, що Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру Юлії Тимошенко у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам.

Водночас очільниця «Батьківщини» Юлія Тимошенко заявила, що звинувачення НАБУ і САП проти неї є «безпідставними». Нардепка розповіла, що обшуки в офісі політсили відбулися близько 21:00. За її словами, слідчі дії проводили «30 озброєних чоловіків», які не мали рішення суду та «показали лише випуску з Єдиного реєстру».

