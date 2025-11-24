Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Литва засудила українця до трьох років вʼязниці за підпал магазину Ikea

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Литва засудила українця до трьох років вʼязниці за підпал магазину Ikea
Суд визнав громадянина України винним у вчиненні терористичних дій
фото: BNS

За даними слідства, фігурант справи вчинив злочин на замовлення російських спецслужб

Литовський суд відправив українця Даниїла Бардадима у вʼязницю на три роки й чотири місяці за підпал магазину Ikea у травні 2024 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на LRT.

Українця було визнано винним у вчиненні терористичних дій, незаконному володінні вибуховими речовинами, набутті спеціальних навичок та поїздці до Литви й Латвії з метою вчинити теракт.

Прокурор Томас Улдукіс вимагав призначити українцю чотири роки позбавлення волі. «Вирок є досить суворим. Суть цієї справи полягає в тому, що особа була визнана винною у скоєнні терористичного акту і, на думку суду, діяла в інтересах російських військових розвідувальних служб», – сказав прокурор.

Улдукіс додав, що українець планував вчинити терористичний акт не лише у Вільнюсі, але й в іншому місті Литви, а також у Латвії. Поки що засуджений не збирається подавати апеляцію.

Раніше видання New York Times опублікувало матеріал про причетність до підпалу магазину Ikea неповнолітнього українця із Херсону. З 17-річним юнаком звʼязались російські спецслужби, коли той був у Варшаві. За підпал в Литві йому пообіцяли стару автівку BMW та близько $11 тис., але він отримав лише авто. Далі він вирушив до Риги для виконання іншого замовлення, проте хлопця затримали та знайшли у нього запальні пристрої.

До слова, Генеральна прокуратура Литви заявляє, що до підпалу магазину Ikea у Вільнюсі в травні минулого року є причетною російська військова розвідка.

Читайте також:

Теги: Литва російські агенти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олександр Хілик під час переобрання йому запобіжного заходу в Подільському районному суді Києва, 21 листопада 2025 року.
Побиття велосипедиста у Києві: підозрюваному Хілику продовжено тримання під вартою
21 листопада, 19:26
Отримана допомога буде використана для оперативних ремонтів пошкоджених мереж
Відновлення енергетичної інфраструктури: Міненерго потішило новиною
17 листопада, 18:57
Білорусь знову ігнорує безпеку: третій енергоблок АЕС під Вільнюсом
Скандал на кордоні з Литвою: Білорусь будує третій енергоблок АЕС
14 листопада, 18:35
Інга Ругінене повідомила про готовність Литви до нових загроз з повітря
Прем'єрка Литви заявила, що країна контролює загрозу метеокуль з Білорусі
14 листопада, 14:25
План убити Меркель і Шольца зірвали в Німеччині
У Німеччині заарештовано праворадикала, який планував убити Меркель і Шольца
11 листопада, 18:09
Київський апеляційний суд скасував моє відсторонення від роботи та цілодобовий домашній арешт Загуменного
Із керівника апарату КМДА Загуменного знято цілодобовий домашній арешт
6 листопада, 08:21
Генпрокурор зауважує, що окупант був причетний до незаконного утримання, катувань та нелюдського поводження з цивільними та військовополоненими
Україна вперше передала іноземній державі окупанта для суду за воєнні злочини
31 жовтня, 12:51
Робота Вільнюського аеропорту знову паралізована через невідомий об'єкт
Робота Вільнюського аеропорту знову паралізована через невідомий об'єкт
26 жовтня, 23:17
Литва закрила кордон з Білоруссю
Литва закрила кордон з Білоруссю
25 жовтня, 03:38

Соціум

У Таганрозі, ймовірно, знищено літак
У Таганрозі, ймовірно, знищено літак
Російське ППО зруйнувало житловий будинок у Новоросійську (відео)
Російське ППО зруйнувало житловий будинок у Новоросійську (відео)
Литва засудила українця до трьох років вʼязниці за підпал магазину Ikea
Литва засудила українця до трьох років вʼязниці за підпал магазину Ikea
У Німеччині пасажири намагалися наздогнати літак під час зльоту (відео)
У Німеччині пасажири намагалися наздогнати літак під час зльоту (відео)
Кожен 12-й працівник у ЄС під загрозою бідності – шокуючі дані Eurostat
Кожен 12-й працівник у ЄС під загрозою бідності – шокуючі дані Eurostat
Літо в Європі подовжиться на 42 дні: деталі дослідження
Літо в Європі подовжиться на 42 дні: деталі дослідження

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
Вчора, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
23 листопада, 12:49
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
22 листопада, 22:00
Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
22 листопада, 13:18
«Євробачення» змінює правила голосування після скандалу з Ізраїлем
22 листопада, 01:58
Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
21 листопада, 02:28

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
24 листопада, 10:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua