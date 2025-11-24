Литва засудила українця до трьох років вʼязниці за підпал магазину Ikea

За даними слідства, фігурант справи вчинив злочин на замовлення російських спецслужб

Литовський суд відправив українця Даниїла Бардадима у вʼязницю на три роки й чотири місяці за підпал магазину Ikea у травні 2024 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на LRT.

Українця було визнано винним у вчиненні терористичних дій, незаконному володінні вибуховими речовинами, набутті спеціальних навичок та поїздці до Литви й Латвії з метою вчинити теракт.

Прокурор Томас Улдукіс вимагав призначити українцю чотири роки позбавлення волі. «Вирок є досить суворим. Суть цієї справи полягає в тому, що особа була визнана винною у скоєнні терористичного акту і, на думку суду, діяла в інтересах російських військових розвідувальних служб», – сказав прокурор.

Улдукіс додав, що українець планував вчинити терористичний акт не лише у Вільнюсі, але й в іншому місті Литви, а також у Латвії. Поки що засуджений не збирається подавати апеляцію.

Раніше видання New York Times опублікувало матеріал про причетність до підпалу магазину Ikea неповнолітнього українця із Херсону. З 17-річним юнаком звʼязались російські спецслужби, коли той був у Варшаві. За підпал в Литві йому пообіцяли стару автівку BMW та близько $11 тис., але він отримав лише авто. Далі він вирушив до Риги для виконання іншого замовлення, проте хлопця затримали та знайшли у нього запальні пристрої.

До слова, Генеральна прокуратура Литви заявляє, що до підпалу магазину Ikea у Вільнюсі в травні минулого року є причетною російська військова розвідка.