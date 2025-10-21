Готував теракт біля ТЦК. На Одещині затримано російського агента

Вибухи мали прогриміти біля районного ТЦК та об’єкта Сил оборони поблизу

Контррозвідка Служби безпеки запобігла новій спробі ворога здійснити замовні теракти на Одещині. Затримано агента російських спецслужб, який намагався підірвати два саморобні вибухові пристрої на території Ізмаїла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За словами правоохоронців, теракти мали відбутися по черзі, у годину пік. Один вибух мав прогриміти біля районного ТЦК, а інший – поблизу іншого об’єкта Сил оборони, розташованого поруч. У такий спосіб ворог сподівався вбити якомога більше військових та цивільних мешканців портового міста.

Саморобний вибуховий пристрій фото: ssu.gov.ua/СБУ

Співробітники СБУ завчасно викрили ворожий задум і затримали агента «на гарячому», коли він закладав СВП у квітник поблизу оборонної будівлі. За матеріалами справи, виконавцем російського «замовлення» виявився завербований ворогом 27-річний місцевий автомеханік.

«Щоб здійснити дистанційний підрив та отримати відеопідтвердження вибухів, рашисти доручили агенту орендувати квартиру з видом на обидва місця запланованих терактів. Агент використав це помешкання не тільки для встановлення камер, а й для виготовлення вибухівок, які заховав у вогнегасники та начинив металевими гайками для більшого ураження», – йдеться в повідомленні.

Листування агента з ворогом фото: ssu.gov.ua/СБУ

Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (незакінчений замах на терористичний акт). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

До слова, в Одесі затримано працівницю держаного банку, яка передавала російським спецслужбам персональну інформацію про клієнтів-військових.