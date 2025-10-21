Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Готував теракт біля ТЦК. На Одещині затримано російського агента

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Готував теракт біля ТЦК. На Одещині затримано російського агента
Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі
фото: ssu.gov.ua/СБУ

Вибухи мали прогриміти біля районного ТЦК та об’єкта Сил оборони поблизу

Контррозвідка Служби безпеки запобігла новій спробі ворога здійснити замовні теракти на Одещині. Затримано агента російських спецслужб, який намагався підірвати два саморобні вибухові пристрої на території Ізмаїла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За словами правоохоронців, теракти мали відбутися по черзі, у годину пік. Один вибух мав прогриміти біля районного ТЦК, а інший – поблизу іншого об’єкта Сил оборони, розташованого поруч. У такий спосіб ворог сподівався вбити якомога більше військових та цивільних мешканців портового міста.

Саморобний вибуховий пристрій
Саморобний вибуховий пристрій
фото: ssu.gov.ua/СБУ

Співробітники СБУ завчасно викрили ворожий задум і затримали агента «на гарячому», коли він закладав СВП у квітник поблизу оборонної будівлі. За матеріалами справи, виконавцем російського «замовлення» виявився завербований ворогом 27-річний місцевий автомеханік.

«Щоб здійснити дистанційний підрив та отримати відеопідтвердження вибухів, рашисти доручили агенту орендувати квартиру з видом на обидва місця запланованих терактів. Агент використав це помешкання не тільки для встановлення камер, а й для виготовлення вибухівок, які заховав у вогнегасники та начинив металевими гайками для більшого ураження», – йдеться в повідомленні.

Готував теракт біля ТЦК. На Одещині затримано російського агента фото 1
Листування агента з ворогом
Листування агента з ворогом
фото: ssu.gov.ua/СБУ

Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (незакінчений замах на терористичний акт). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

До слова, в Одесі затримано працівницю держаного банку, яка передавала російським спецслужбам персональну інформацію про клієнтів-військових.

Читайте також:

Теги: СБУ теракт Одещина ТЦК

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Правоохоронці затримали фігуранта одразу після отримання $500 хабаря
На Тернопільщині затримано голову військово-лікарської комісії одного з районних ТЦК
23 вересня, 12:07
Співробітники СБУ затримали агента «на гарячому»
Готував удари по аеродромах на заході України. СБУ затримала російського агента
23 вересня, 10:21
Через ворожу атаку виникла пожежа у пʼятьох торговельних кіосках
Окупанти атакували Одещину: є загиблі та поранені
23 вересня, 08:47
Усі пасажирські поїзди під час атаки зупинили на безпечній відстані від місць ударів
Росія атакувала залізничну інфраструктуру Одещини
27 вересня, 09:37
Юнак підшукував агентів в Україні, які мали здійснювати теракти за наказом російських спецслужб
СБУ затримала підлітка, який з Європи допомагав здійснювати теракти в Україні
6 жовтня, 10:32
За даними СБУ, Труханов отримав російський закордонний паспорт 15 грудня 2015 року
Позбавлення громадянства Труханова: Служба безпеки повідомила деталі
14 жовтня, 18:29
Євген Борисов намагався оформити собі групу інвалідності
За одеського ексвоєнкома внесено заставу? Заява адвоката Борисова (оновлено)
26 вересня, 18:30
За даними слідства, до оборудки причетний миколаївський підприємець, який незаконно заволодів відповідним озброєнням під час повномасштабної війни
СБУ затримала ділка, який намагався продати росіянам корабельну артилерію ЗСУ
29 вересня, 14:16
СБУ зібрала доказову базу на вище командування військ РФ, яке вчиняло воєнні злочини в Сумській області
Керували ударами по Охтирці: СБУ заочно повідомила про підозру двом генералам РФ
30 вересня, 14:36

Новини

Рибалка, який наловив 40 сазанів та карасів, отримав суворе покарання
Рибалка, який наловив 40 сазанів та карасів, отримав суворе покарання
Готував теракт біля ТЦК. На Одещині затримано російського агента
Готував теракт біля ТЦК. На Одещині затримано російського агента
Недостовірне декларування. Голова Одеської облради і його дружина отримали підозри
Недостовірне декларування. Голова Одеської облради і його дружина отримали підозри
В Одесі затримано працівницю банку, яка передавала ФСБ інформацію про військових
В Одесі затримано працівницю банку, яка передавала ФСБ інформацію про військових
На Одещині пролунали вибухи
На Одещині пролунали вибухи
Аграрій із Одещини перетворив пустир на гранатовий сад
Аграрій із Одещини перетворив пустир на гранатовий сад

Новини

САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
Вчора, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
16 жовтня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
15 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua