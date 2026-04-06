Після нічної ворожої атаки знеструмлено п’ять областей: де ситуація найгірша

Лариса Голуб
glavcom.ua
Ремонтні бригади лагодять систему
Масові знеструмлення зафіксовано у п'яти областях

Внаслідок чергових атак російських військ на енергетичну інфраструктуру України частина споживачів у п’яти областях залишилася без електропостачання. Про це повідомляє «Главком» з посилання на «Укренерго».

За даними енергетиків, через пошкодження мереж та обладнання станом на ранок 6 квітня світло зникло у наступних регіонах:

  • Чернігівська область: тут ситуація найскладніша – більшість районів області знеструмлені.
  • Одеська область: після нічної атаки на районну електропідстанцію тисячі сімей залишаються без живлення.
  • Харківська, Сумська та Херсонська області: зафіксовані локальні відключення внаслідок артилерійських та дронових ударів.

Ремонтні бригади «Укренерго» та регіональних обленерго розпочали ліквідацію наслідків.

«Найскладнішою залишається ситуація на Чернігівщині, де через пошкодження ворогом кількох енергооб’єктів наразі знеструмлена найбільша кількість споживачів. Скрізь, де це дозволяє поточна безпекова ситуація, вже відбуваються аварійно-відновлювальні роботи», – повідомили в компанії.

У компанії також нагадують про необхідність ощадливого споживання електроенергії в тих районах, де постачання вже відновлено, щоб зменшити навантаження на пошкоджену мережу.

«Враховуючи погодні умови, користування потужними електроприладами доцільно перенести на період найбільш ефективної роботи сонячних електростанцій – з 11:00 до 15:00», – повідомили в компанії.

Нагадаємо, президент повідомив, що загалом за ніч росіяни випустили проти України понад 140 ударних дронів.

«Главком» писав, що сьогодні, 6 квітня, в Одесі оголошено День жалоби. Місто вшановує пам’ять мирних мешканців, які загинули під час чергового акту російського терору. У міськраді зазначили, що відповідне розпорядження підписано з метою вшанування пам’яті загиблих в умовах повномасштабної військової агресії Російської Федерації проти України. 

Раніше зазначалось, що нічна атака окупантів на Одесу призвела до чергових руйнувань цивільної інфраструктури та, на жаль, до людських жертв. Міська влада та рятувальники продовжують ліквідацію наслідків обстрілу та надання допомоги постраждалим. У Приморському районі пошкоджено житловий багатоповерховий комплекс та сім приватних будинків. Комунальні служби розчищають території та закривають віконні отвори.

У Київському районі триває ліквідація наслідків та обстеження пошкоджених об’єктів. Постраждав один багатоповерховий будинок, пʼять приватних будинків, приватний дошкільний заклад, магазин та 27 автомобілів.

