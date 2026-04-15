ВАКС відмовився скасувати підозру Міндічу, який не приїхав до суду через обстріли в Україні

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
ВАКС відмовився скасувати підозру Міндічу, який не приїхав до суду через обстріли в Україні
Генпрокуратура скерувала до Мін'юсту Ізраїлю запит на екстрадицію Міндіча
На початку судового засідання захисник клопотав про долучення Міндіча до засідання онлайн

Апеляційна інстанція Вищого антикорупційного суду розглянула скаргу захисника бізнесмена Тимура Міндіча й відмовилась скасувати оголошену йому підозру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії корупції.

Зазначається, що на початку судового засідання захисник клопотав про долучення Міндіча до засідання онлайн. Він пояснив неприбуття бізнесмена тим, що «в Україні тривають обстріли, а справа проти нього – це політичне переслідування».

«Як тільки відпадуть побоювання за життя і здоров'я, він готовий приїхати та спілкуватись», – заявив захисник.

Суд відмовив через те, що Міндіч перебуває в розшуку, відсутні обставини, які перешкоджають його прибуттю до суду, а також неможливо належно підтвердити його особу під час онлайн-підключення. Крім того, апеляційну скаргу не задовольнили, залишивши без змін рішення ВАКС про відмову у скасуванні підозри.

Як відомо, у листопаді 2025 року НАБУ та САП заочно оголосили Тимуру Міндічу підозру у справі про можливу корупцію в «Енергоатомі». Його також внесли до санкційного списку РНБО. З указу стало відомо, що бізнесмен є громадянином Ізраїлю і після виїзду з України перебуває саме там.

Раніше Офіс генерального прокурора скерував до Міністерства юстиції Ізраїлю запит про екстрадицію до України бізнесменів Тимура Міндіча і Олександра Цукермана. 

До слова, фігурант справи «Мідас», бізнесмен Тимур Міндіч заявив, що готовий приїхати в Україну та навіть «сісти до вʼязниці», якщо суд призначить йому «чесну заставу». «Я б сьогодні приїхав до України, отримав би підозру і сів би навіть до вʼязниці, якби була чесна застава. Я просто розумію, що вони зараз скажуть таку заставу, що я її не зможу зібрати», – запевнив він.

Як повідомлялося, повідомлялося, що Міндіч щонайменше з 2019 року підтримує дружні стосунки з Цукерманом. Зокрема, до повномасштабного вторгнення сім’ї Міндіча-Цукермана спільно відвідували Ізраїль (восени 2019 року) та Австрію (взимку 2020 року). Крім того, на другий день великої війни, 25 лютого 2022 року син Цукермана Давид разом із сім’єю Тимура Міндіча на автомобілі покинули Україну. Наприкінці квітня 2022-го Тимур Міндіч і Олександр Цукерман разом повернулися до країни потягом Варшава-Київ.

Читайте також

Генпрокурор заявив, що збитки від дій Жеваго перевищують 519 млн грн
У Франції вручено підозру олігарху Жеваго
19 березня, 20:52
Конкурс до ВАКС: повний перелік кандидатів
Конкурс до ВАКС: повний перелік кандидатів
20 березня, 11:59
Дослідження НАЗК показало зростання корупційного досвіду серед компаній
Майже кожен п’ятий українець стикався минулого року з корупцією: дослідження НАЗК
31 березня, 15:41
У листопаді 2025 року НАБУ та САП заочно оголосили підозру бізнесменам
Генпрокуратура скерувала до Мін'юсту Ізраїлю запит на екстрадицію Міндіча та Цукермана
31 березня, 17:41
НАБУ і САП викрили схему: зерно без оплати вивезли за кордон
Зерно на $29 млн зникло з держкорпорації: НАБУ викрило схему
2 квiтня, 10:09
Національне агентство з питань запобігання корупції організувало повну перевірку декларації Бугрова за 2023 рік й інкримінувало йому два типи порушень
Скандал на тисячу євро. Ректор Університету Шевченка розповів про претензії, які йому висунуло НАЗК
2 квiтня, 21:05
Керівник приватного товариства та службова особа «Укргазвидобування» отримали підозру
Розкрадання коштів в «Укргазвидобуванні»: викрито схему на мільйони гривень
6 квiтня, 10:19
Юлія Тимошенко вважає справу проти неї «політичним замовленням»
НАБУ і САП завершили слідство у справі Тимошенко
8 квiтня, 09:16
Фігуранта було затримано під час отримання грошей
$100 тис. за демонтаж колії. Високопосадовця «Укрзалізниці» викрито на корупції
9 квiтня, 10:11

ВАКС відмовився скасувати підозру Міндічу, який не приїхав до суду через обстріли в Україні
ВАКС відмовився скасувати підозру Міндічу, який не приїхав до суду через обстріли в Україні
Суд продовжив термін дії обов’язків Крупі
Суд продовжив термін дії обов’язків Крупі
На Харківщині чоловік задушив тещу та півтора року переховував її тіло в сараї
На Харківщині чоловік задушив тещу та півтора року переховував її тіло в сараї
Пропонували уникнути призову за $16 тис. Двоє помічників нардепів від ОПЗЖ отримали підозру
Пропонували уникнути призову за $16 тис. Двоє помічників нардепів від ОПЗЖ отримали підозру
Підробка освітніх документів. Поліція закрила справу проти блогера Спартака Субботи
Підробка освітніх документів. Поліція закрила справу проти блогера Спартака Субботи
Антикорупційний суд продовжив запобіжний захід Галущенку
Антикорупційний суд продовжив запобіжний захід Галущенку

Новини

«Металіст 1925» розгромив «Верес» у скандально перенесеному поєдинку Прем'єр-ліги
Сьогодні, 19:30
«Рома» остаточно визначилася з долею Довбика – ЗМІ
Сьогодні, 18:17
Збірна України запланувала два контрольні поєдинки на червень – ЗМІ
Сьогодні, 12:27
Кривдник «Динамо» та герой «Зорі» забрали призи туру Прем'єр-ліги
Вчора, 18:25
Українська асоціація футболу створила робочу групу з клубами Прем'єр-ліги для реформи суддівства
Вчора, 16:22
Командир місячної місії порушив інструкції NASA: яке покарання світить
Вчора, 15:00

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
