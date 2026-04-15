ВАКС відмовився скасувати підозру Міндічу, який не приїхав до суду через обстріли в Україні

На початку судового засідання захисник клопотав про долучення Міндіча до засідання онлайн

Апеляційна інстанція Вищого антикорупційного суду розглянула скаргу захисника бізнесмена Тимура Міндіча й відмовилась скасувати оголошену йому підозру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії корупції.

Зазначається, що на початку судового засідання захисник клопотав про долучення Міндіча до засідання онлайн. Він пояснив неприбуття бізнесмена тим, що «в Україні тривають обстріли, а справа проти нього – це політичне переслідування».

«Як тільки відпадуть побоювання за життя і здоров'я, він готовий приїхати та спілкуватись», – заявив захисник.

Суд відмовив через те, що Міндіч перебуває в розшуку, відсутні обставини, які перешкоджають його прибуттю до суду, а також неможливо належно підтвердити його особу під час онлайн-підключення. Крім того, апеляційну скаргу не задовольнили, залишивши без змін рішення ВАКС про відмову у скасуванні підозри.

Як відомо, у листопаді 2025 року НАБУ та САП заочно оголосили Тимуру Міндічу підозру у справі про можливу корупцію в «Енергоатомі». Його також внесли до санкційного списку РНБО. З указу стало відомо, що бізнесмен є громадянином Ізраїлю і після виїзду з України перебуває саме там.

Раніше Офіс генерального прокурора скерував до Міністерства юстиції Ізраїлю запит про екстрадицію до України бізнесменів Тимура Міндіча і Олександра Цукермана.

До слова, фігурант справи «Мідас», бізнесмен Тимур Міндіч заявив, що готовий приїхати в Україну та навіть «сісти до вʼязниці», якщо суд призначить йому «чесну заставу». «Я б сьогодні приїхав до України, отримав би підозру і сів би навіть до вʼязниці, якби була чесна застава. Я просто розумію, що вони зараз скажуть таку заставу, що я її не зможу зібрати», – запевнив він.

Як повідомлялося, повідомлялося, що Міндіч щонайменше з 2019 року підтримує дружні стосунки з Цукерманом. Зокрема, до повномасштабного вторгнення сім’ї Міндіча-Цукермана спільно відвідували Ізраїль (восени 2019 року) та Австрію (взимку 2020 року). Крім того, на другий день великої війни, 25 лютого 2022 року син Цукермана Давид разом із сім’єю Тимура Міндіча на автомобілі покинули Україну. Наприкінці квітня 2022-го Тимур Міндіч і Олександр Цукерман разом повернулися до країни потягом Варшава-Київ.