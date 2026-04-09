СБУ розкрила схему Деркача: заповідні землі за сотні мільйонів

Ділянки переписали на підставних осіб і роками легалізували через оборудки

Правоохоронці викрили масштабну схему привласнення земель природно-заповідного фонду в Києві, до якої причетний колишній народний депутат Андрій Деркач: за даними СБУ та Офісу генерального прокурора, йдеться про незаконне заволодіння 23 ділянками загальною площею 41,5 га у заповідній зоні «Конча-Заспа» на березі Дніпра, вартістю понад 595 млн грн на момент вчинення злочину. Про це повідомляє «Главком».

«Колишній народний депутат України від «Партії регіонів», а нині сенатор РФ, у 2010 році накинув оком на особливо цінні землі лісового фонду у заповідній зоні «Конча-Заспи» на березі Дніпра. Йдеться про 23 ділянки площею в 41,5 га, які на момент вчинення злочину оцінювалися у понад 595 млн. грн», – заявив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

За словами Кравченка, для реалізації схеми Деркач використав свій вплив та вступив у змову з тодішнім головою Обухівської районної державної адміністрації та керівником одного з управлінь місцевого Держкомзему.

Правоохоронці встановили, що для заволодіння землею учасники оборудки підробили землевпорядну документацію та внесли недостовірні дані до Державного земельного кадастру.

Надалі фігуранти намагалися легалізувати активи. Для цього після численних поділів, об’єднань і перепродажів земельні ділянки оформили на родичів і наближених осіб екснардепа.

За даними слідства, до схеми залучили 23 підставних осіб – водіїв, охоронців та інший персонал. Саме на них оформлювали державні акти про відведення землі нібито для ведення особистого селянського господарства.

Упродовж восьми років ці ділянки легалізували через серію фіктивних угод, унаслідок чого власниками стали афілійовані з Деркачем особи.

Наразі колишнього голову Обухівської РДА затримано та повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України. Ще двом учасникам схеми оголошено підозри заочно, оскільки вони перебувають за кордоном.

Правоохоронці ініціювали арешт майна підозрюваних і пов’язаних із ними осіб. Тривають заходи щодо оголошення фігурантів у міжнародний розшук.

«До суду подано клопотання про арешт арешт майна підозрюваних та їх афілійованих осіб. Екснардеп також обвинувачується у державній зраді та незаконному збагаченні. Слідство триває», – підсумував Кравченко.

