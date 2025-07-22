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Зменшував штрафи підприємцям за винагороду: на Хмельниччині затримали податківця

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
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Зменшував штрафи підприємцям за винагороду: на Хмельниччині затримали податківця
Головний інспектор відповідав за перевірки фізичних осіб-підприємців
фото: ДБР

Чиновник визначив штраф у 1 млн 100 тис. грн., але за 200 тис. хабаря пообіцяв зменшити суму покарання до 300 тис.

Правоохоронці затримали головного державного інспектора ГУ Державної податкової служби України у Хмельницькій області під час одержання хабаря, пише «Главком» з посиланням на ДБР.

Зазначається, що посадовець відповідав за податкові перевірки фізичних осіб-підприємців та вимагав з них кошти за суттєве зменшення суми штрафних санкцій. Через його протиправні дії, бюджет також міг недоотримати 800 тисяч гривень.

Зокрема, на початку липня під час перевірки чиновник визначив підприємиці штраф у 1 млн 100 тис. грн за порушення законодавства щодо сплати ЄСВ. За розробленою схемою, чоловік пообіцяв зменшити суму штрафу до 300 тис. грн, а свою «винагороду» оцінив у 200 тис. грн. 

 

17 липня 2025 року правоохоронці затримали посадовця «на гарячому» під час одержання всієї суми хабаря.

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фото: ДБР

Фігуранту вже повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (вимагання та одержанні службовою особою неправомірної вигоди). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Києві поліція затримала підприємця, який «торгував» дозволами на розміщення реклами від КМДА. Фігурант вимагав від покупця $6 тис. та додатковий щомісячний платіж.

«Главком» писав, що головний бухгалтер однієї зі столичних фірм привласнила понад 1,7 млн грн з рахунків компанії. Жінці повідомлено про підозру.

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Теги: ДБР Державна податкова служба хабар Хмельниччина

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