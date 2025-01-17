«Не вистачає мізків і навичок». Командир «Азова» висловився про проблеми в будівництві фортифікацій

За період 2022-2023 років було побудувано до тисячі опорних пунктів

Денис Прокопенко пропонує інструкторську допомогу у фортифікаційному облаштуванні рубежів

Командир 12-ї бригади спеціального призначення Національної гвардії «Азов» Денис Прокопенко заявив про проблеми у зведенні фортифікацій на фронті. Як зазначив Редіс у своєму дописі у Facebook, офіцери «перестали думати, або за них «подумали».

За словами Прокопенка, упродовж 2024-го «Азов» виконував стабілізаційні дії на Лиманському та Торецькому напрямках. Командувач каже, що у трьох випадках, коли його бригада приймала нові позиції, виявилося, що «проблема значно ширша та багатогранніша, ніж просто відсутність людського або технічного ресурсу».

Так, першого разу, за словами Редіса, довелося міняти «солянку підрозділів із мертвонароджених бригад». У другому випадку Прокопенко порадив одному з комбригів закопати вириті опорні пункти. Однак той цього не зробив, і згодом їх захопили росіяни. А у третьому випадку була повністю відсутня система оборони.

«Зараз наче і техніка є, і ресурси є, і наймаємо будівельні компанії. Але знову щось не так! Відповідь дуже проста. Офіцери перестали думати: або не навчили, або за них «подумали» люди, які не виходили на рекогностування місцевості того рубежу і на гарматний постріл!» – зазначив він.

Як зазначи командир «Азова», якщо не знати азів організації та побудови оборони, то навіть за наявності необхідних ресурсів стійкості не буде. Він підкреслив, що за таких умов усі ресурси противник перетворить на попіл, і вони не виконають свою функцію захисту та збереження життя особового складу.

Нагадаємо, «Главком» з посиланням на дані судового реєстру повідомив, що Національне антикорупційне бюро веде досудове розслідування щодо можливої розтрати державних коштів (фігурує цифра 480 млн грн), виділених на будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд та оборонних рубежів на території Сумської області.

До слова, командування Сил підтримки Збройних сил України розкрило специфіку будівництва фортифікацій.

Як повідомлялося, на Київщині триває зведення військових інженерно-технічних та фортифікаційних споруд