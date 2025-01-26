Російський літак скинув на Бєлгородську область «розумну бомбу»

Вся електронна начинка УМПБ захована під носовий обтічник, що дозволяє застосовувати снаряд-бомбу на великі відстані

23 січня «загублений» УМПБ-250 було знайдено неподалік села Великі Кульбаки

У Білгородській області окупанти загубили з літака «розумну бомбу». Про це повідомляє Astra.

Повідомляється, що 23 січня УМПБ-250 (уніфікований міжвидовий планерувальний боєприпас) знайшли неподалік села Великі Кульбаки.

«Бомба, а точніше сказати, керований снаряд, оснащений управлінням, декількома антенами і турбореактивною силовою установкою. Бойова частина як у стандартної авіабомби ФАБ-250. На відміну від бомб з модулями УМПК, встановленими додатково, УМПБ створювався, як «розумний» і «барражуючий». Вся електронна начинка захована під носовий обтічник, що дозволяє застосовувати снаряд-бомбу на великі відстані. На допрацьованих ФАБах усі механізми встановлені зверху, що збільшує опір повітря і знижує дальність», – так раніше вихвалювали бомбу у Кремлі.

Загалом вже відомо про як мінімум 165 випадків падіння авіабомб ФАБ у Росії та на окупованих територіях України за 2024 рік, про 13 ФАБ та одну ракету, а також однієї УМПБ-250 за 2025 рік.

Нагадаємо, раніше британська розвідка повідомляла, що аварійні сходження боєприпасів з російських літаків на власній території означають системну проблему, яка становить велику загрозу для цивільного населення РФ.

«Загублений» ФАБ над Білгородською областю у травні 2024 року ФАБ-500 призвів до пошкоджень 30 будинків, 10 авто і п'ятьох постраждалих.