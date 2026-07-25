Український скульптор спровокував скандал «антивоєнним проєктом» у Монако (фото)
Зігура зобразив українського військового пластиліновим
Український скульптор Микита Зігура опинився в центрі скандалу після презентації «антивоєнного проєкту» «Пластиліновий чоловічок» на виставці Fragile Salon 2026 у Монако. Про це повідомляє «Главком».
Скульптор представив пластилінового чоловічка, збільшеного до розміру реальної людини. На ньому видно відбитки пальців.
«Таких персонажів ми з братом ліпили в дитинстві і влаштовували бої – армія проти армії. За день відбувалося багато боїв, вигравала то одна, то друга сторона. Загиблих було багато, померлим ми прикріплювали шматок червоного пластиліну. Але на наступний день всі оживали і гра продовжувалася знову. Я став дорослим і моє ставлення до війни змінилося», – написав митець.
Зігура додав: «Зараз політики грають в таку ж гру тільки живими людьми, але на відміну від наших дитячих ігор ніхто не оживає… Нових солдатиків або силою відловлюють на вулицях або обманом, пропагандою та грошима заманюють до армії. А далі вони відправляються у м’ясорубку війни і сотнями тисяч гинуть у цій жахливій грі».
Після презентації проєкту в соцмережах спалахнула хвиля критики. Користувачі заявили, що робота ображає українських військових, які щодня ризикують життям, а також, на їхню думку, поширює наративи, співзвучні з російською пропагандою. Дехто з користувачів зауважив, що сама скульптура є виразною, однак пояснення до неї контрверсійне.
Згодом Микита Зігура відреагував на критику, заявивши, що отримав як слова підтримки, так і хвилю негативних коментарів та звинувачень. «Перші – у особисті повідомлення зі словами підтримки, актуальності ідеї та жахливого становища із правами людини. Це переважно чоловіки призовного віку, які за своїми переконаннями, обраним шляхом та світоглядом не бажають воювати. Другі – відкрито у коментаріях та особистих публікаціях. Це переважно жінки, яких питання мобілізації фактично не стосуються», – зазначив він.
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