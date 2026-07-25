Український скульптор спровокував скандал «антивоєнним проєктом» у Монако (фото)

Зігура зобразив українського військового пластиліновим

Український скульптор Микита Зігура опинився в центрі скандалу після презентації «антивоєнного проєкту» «Пластиліновий чоловічок» на виставці Fragile Salon 2026 у Монако. Про це повідомляє «Главком».

Скульптор представив пластилінового чоловічка, збільшеного до розміру реальної людини. На ньому видно відбитки пальців.

Зігура на виставці у Монако фото: Nikita Zigura/Facebook

Зігура презентував проєкт «Пластиліновий чоловічок» фото: Nikita Zigura/Facebook

«Таких персонажів ми з братом ліпили в дитинстві і влаштовували бої – армія проти армії. За день відбувалося багато боїв, вигравала то одна, то друга сторона. Загиблих було багато, померлим ми прикріплювали шматок червоного пластиліну. Але на наступний день всі оживали і гра продовжувалася знову. Я став дорослим і моє ставлення до війни змінилося», – написав митець.

Зігура додав: «Зараз політики грають в таку ж гру тільки живими людьми, але на відміну від наших дитячих ігор ніхто не оживає… Нових солдатиків або силою відловлюють на вулицях або обманом, пропагандою та грошима заманюють до армії. А далі вони відправляються у м’ясорубку війни і сотнями тисяч гинуть у цій жахливій грі».

Після презентації проєкту в соцмережах спалахнула хвиля критики. Користувачі заявили, що робота ображає українських військових, які щодня ризикують життям, а також, на їхню думку, поширює наративи, співзвучні з російською пропагандою. Дехто з користувачів зауважив, що сама скульптура є виразною, однак пояснення до неї контрверсійне.

Микита Зігура (нар. 1984) – український скульптор. Народився в м. Дніпропетровськ. Закінчив Державну художню середню школу ім. Т. Шевченка (2003); НАОМА (2009) на відділенні скульптури; асистентуру-стажування в Національній академії образотворчого мистецтва та архітектури (2012). Член НСХУ (з 2012). Грант президента України в галузі образотворчого мистецтва за пам’ятник «Малуша та Володимир» в м. Любеч (2012). Стипендія Київського міського голови для обдарованої молоді (2011). Учасник численних персональних та групових виставок, пленерів та симпозіумів в Україні та закордоном. Більше 10 встановлених скульптур в містах України. Роботи знаходяться у приватних колекціях України, Німеччини, Іспанії, Франції, Монако, Латвії.

Згодом Микита Зігура відреагував на критику, заявивши, що отримав як слова підтримки, так і хвилю негативних коментарів та звинувачень. «Перші – у особисті повідомлення зі словами підтримки, актуальності ідеї та жахливого становища із правами людини. Це переважно чоловіки призовного віку, які за своїми переконаннями, обраним шляхом та світоглядом не бажають воювати. Другі – відкрито у коментаріях та особистих публікаціях. Це переважно жінки, яких питання мобілізації фактично не стосуються», – зазначив він.