В Україні стартували перші зйомки повнометражки після початку війни

Стрічка розповідає історію волонтерки із Бучі, яка відкриває у собі надприродні здібності

Зйомки ведуться у Львові, Києві та деяких інших містах України

В Україні розпочалися зйомки воєнної драми з елементами фантастики «День, коли я зустрів Спайдермена». Про це повідомили у Об’єднанні Українських Продюсерів.

Зазначається, що це перші зйомки повнометражного фільму на території України з початку повномасштабної російської агресії. Стрічка розповідає історію волонтерки, яка відкриває у собі надприродні здібності та рятує майбутнє хлопчика з Бучі.

«Хтось знає історію школяра Пітера Паркера, який став Спайдерменом. Хтось чув про мільярдера Брюса Вейна, який одягнув костюм Бетмена. Ми розкажемо історію волонтерки Каті, яка відчула у собі суперсилу», – розповів автор ідеї та співпродюсер фільму Антон Скрипець.

Скрипець пояснив, що після початку повномасштабного вторгнення Росії кіновиробництво в Україні зупинилося, ситуація стала буквально кризовою. Та автори проєкту «День, коли я зустрів Спайдермена» знайшли ресурси та можливості аби реалізувати художній фільм – запуск відбувся на початку травня, а зйомки тривають і досі – у Львові, Києві та деяких інших містах України.

Автори фільму особливу увагу приділяють унікальному формату, який вони обрали для своєї історії, і кажуть, що такого в Україні ще не було. Вони обіцяють незвичні рішення не тільки для українського, але й для світового кінематографа.

«Ще на етапі сценарію, разом з Антоном, ми багато обговорювали нюанси формату, в якому вирішили розказати нашу історію. Нам хотілося, щоб фільм відгукнувся кожному, тому будемо говорити з глядачем зрозумілою йому мовою. Артхаусні прийоми виразності відкинули подалі!» – розповіла режисерка фільму Єва Стрєльнікова.

У фільмі зіграють Єлизавета Зайцева, Олександр Рудинський, Олеся Жураківська, Катерина Кістень та інші.

Реліз фільму «День, коли я зустрів Спайдермена» заплановано на осінь 2022 року. Прем’єра фільму очікується на стрімінгових платформах, фестивалях, телеканалах, а також у кінотеатрах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що український фільм про режим СРСР переміг на фестивалі у Словаччині.

Також повідомлялося, що американський телеканал HBO анонсував документальний фільм про Чорнобиль Chernobyl: The Lost Tapes. Премʼєра відбулася на телеканалі 22 червня.

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