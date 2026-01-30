Інститут пам’яті пропонує започаткувати День українського студентства: названо дату

День українського студентства матиме власну історію

В Україні хочуть запровадити нове свято День українського студентства. Це питання обговорив голова Інституту національної пам’яті Олександр Алфьоров та представники Української асоціації студентів. Про це пише «Главком» із посиланням на повідомлення інституту.

В Інституті національної пам’яті День українського студентства пропонують відзначати 29 січня, у День пам’яті Героїв Крут. В Україні вже є День студента, який святкують 17 листопада. Однак його започаткували в пам’ять про студентів Чехії. Вони протистояли нацистському режиму в 1939 році. Крім цього, раніше День студента святкували 25 січня за російською традицією.

Тож це свято не про українську історію. «Однак українська історія має власний, не менш промовистий приклад студентського героїзму. Це бій під Крутами, що стався раніше й увійшов у пам’ять як один із перших проявів молодіжного спротиву заради незалежності. Для українців Крути – це не запозичений символ, а частина власного історичного досвіду», – пояснили в інституті.

Ідею створення Дня українського студентства підтримала студентська спільнота фото: скриншот Інститут національної пам’яті

Саме тому нове свято День українського студентства пропонують відзначати 29 січня в День пам’яті Героїв Крут. Цю ініціативу підтримала студентська спільнота. «На думку учасників, такі ініціативи зміцнюють патріотизм, допомагають зберігати національну пам’ять і підкреслюють активну роль студентства в суспільному діалозі. Запровадження цього дня покликане не лише вшанувати подвиг захисників під Крутами, а й об’єднати сучасних студентів довкола спільних цінностей – патріотизму, жертовності та відданості Україні, – розповіли в Інституті національної пам’яті.

Нагадаємо, що міжнародний День студента в Україні було встановлено Указом Президента України в 1999 році на підтримку ініціативи студентської молоді. Хоча в Україні День студента збігається з Міжнародним днем студентів, його відзначають як національне свято, яке підкреслює важливу роль студентства в житті суспільства, науці та культурі.

Міжнародний день студента, який щорічно відзначається 17 листопада, є символом єднання та боротьби за свободу. Свято присвячене події, яка сталася в окупованій нацистами Чехословаччині. 28 жовтня 1939 року студенти й викладачі празьких університетів провели мирну демонстрацію, відзначаючи річницю утворення своєї історичної держави. Фашисти жорстоко розігнали протест, і внаслідок цього був убитий Ян Оплетал, студент-медик. Смерть Яна Оплетала викликала хвилю протестів серед студентів, що привернули увагу окупаційної влади. На нараді за участі Адольфа Гітлера було вирішено закрити всі вищі навчальні заклади країни на три роки.

У ході протестів багатьох студентів заарештували, значну частину відправили до концтаборів, а деяких стратили. Військові окупували гуртожитки, виганяючи студентів на холод у самих лише піжамах. У 1941 році Міжнародна рада студентів ухвалила рішення присвятити цей день пам’яті трагічних подій, оголосивши його Міжнародним днем студентів. Пам’ятний день відзначали на рівні ООН.