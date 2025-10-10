Сенат США ухвалив оборонний бюджет на 2026 рік: скільки отримає Україна

Документ передбачає продовження терміну дії ініціативи з надання сприяння Україні у сфері безпеки

Сенат США затвердив оборонний бюджет на 2026 фінансовий рік, який передбачає $500 млн допомоги Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Зазначається, що ухвалення законопроєкту про оборонну політику затягувалося, оскільки сенатори вирішували інші пріоритетні завдання, включно з голосуванням щодо відновлення роботи уряду. Оборонний бюджет було ухвалено 77 голосами проти 20. Він санкціонує виплати військовим і проєкти військового будівництва, а також розробку озброєнь і геостратегічну політику.

Зокрема, документ передбачає продовження терміну дії ініціативи з надання сприяння Україні у сфері безпеки до 2028 року включно, а також розширення фінансування програми до рівня $500.

У вересні Палата представників США ухвалила свою версію пакета, яка містила низку спірних моментів, підтриманих Республіканською партією. Законопроєкт ухвалили 231 голосом проти 196. Попри хвилю опору республіканців наданню військової допомоги Україні, законопроєкт про оборонну політику передбачає виділення $400 млн на ініціативу Пентагону щодо допомоги Україні в галузі безпеки.

За словами журналістів, версія Сенату містить «менше політичних проблем». Тепер Палата представників і Сенат перейдуть до роботи погоджувального комітету для врегулювання розбіжностей між двома пакетами. Остаточний варіант має бути ухвалений обома палатами до кінця 2025 року.

Нагадаємо, у США уряд призупинив роботу. Політичний параліч настав на тлі заяв президента Дональда Трампа, який пригрозив скасувати програми, що підтримуються демократами, і звільнити ще більше федеральних службовців, якщо уряд припинить роботу.

Адміністрація Трампа наполягає, що скорочення є неминучими наслідками того, що демократи «зупинили роботу уряду». Прессекретарка Білого дому Кароліна Лівітт заявила, що президент доручив виявити, де можна провести скорочення. Водночас зупинка роботи американського уряду через відсутність консенсусу щодо бюджету не позначилася на військовій допомозі Україні.