Uber виплатить $8,5 млн через сексуальне насильство з боку водія

Присяжні федерального суду у Фініксі, штат Аризона, визнали Uber відповідальною за сексуальне насильство, скоєне одним із водіїв компанії, і зобов'язали виплатити постраждалій жінці $8,5 млн компенсації. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Guardian.

Рішення ухвалили на користь позивачки Джейлінн Дін. Як пише видання, це перший такий вердикт у понад 3 000 аналогічних справ проти Uber, наявних у федеральному суді США.

Журі федерального суду в Фініксі дійшло висновку, що водій діяв як агент Uber, а отже компанія несе відповідальність за його дії. Присяжні присудили Дін $8,5 млн компенсації, але відмовилися призначати штрафні санкції. Адвокати позивачки наполягали на відшкодуванні у понад $140 млн.

Речник Uber заявив, що журі присяжних відхилило твердження про недбалість компанії та несправність її систем безпеки. Компанія планує подати апеляцію та наголошує: «Цей вердикт підтверджує, що Uber діяв відповідально та суттєво інвестував у безпеку пасажирів».

Джейлінн Дін подала позов у 2023 році, через місяць після нападу, який, за її словами, стався в Аризоні. У позові Дін зазначає, що перебувала у нетверезому стані, коли викликала Uber, щоб дістатися готелю. Позивачка стверджує, що під час поїздки водій ставив непристойні запитання, після чого зупинив машину і зґвалтував її.

Uber у суді наполягав, що не може відповідати за злочинні дії водіїв, які є незалежними підрядниками. Адвокатка компанії Кім Буено зауважила, що водій не мав кримінального минулого та виконав близько 10 тисяч поїздок з «майже ідеальною оцінкою від пасажирів».

