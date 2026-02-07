Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Uber виплатить $8,5 млн через сексуальне насильство з боку водія

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
google social img telegram social img facebook social img
Uber виплатить $8,5 млн через сексуальне насильство з боку водія
Журі федерального суду в Фініксі дійшло висновку, що водій діяв як агент Uber, а отже компанія несе відповідальність за його дії
фото: Shutterstock

Позивачка Джейлінн Дін стверджує, що під час поїздки водій ставив непристойні запитання, після чого зупинив машину і зґвалтував її

Присяжні федерального суду у Фініксі, штат Аризона, визнали Uber відповідальною за сексуальне насильство, скоєне одним із водіїв компанії, і зобов'язали виплатити постраждалій жінці $8,5 млн компенсації. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Guardian.

Рішення ухвалили на користь позивачки Джейлінн Дін. Як пише видання, це перший такий вердикт у понад 3 000 аналогічних справ проти Uber, наявних у федеральному суді США.

Журі федерального суду в Фініксі дійшло висновку, що водій діяв як агент Uber, а отже компанія несе відповідальність за його дії. Присяжні присудили Дін $8,5 млн компенсації, але відмовилися призначати штрафні санкції. Адвокати позивачки наполягали на відшкодуванні у понад $140 млн.

Речник Uber заявив, що журі присяжних відхилило твердження про недбалість компанії та несправність її систем безпеки. Компанія планує подати апеляцію та наголошує: «Цей вердикт підтверджує, що Uber діяв відповідально та суттєво інвестував у безпеку пасажирів».

Джейлінн Дін подала позов у 2023 році, через місяць після нападу, який, за її словами, стався в Аризоні. У позові Дін зазначає, що перебувала у нетверезому стані, коли викликала Uber, щоб дістатися готелю. Позивачка стверджує, що під час поїздки водій ставив непристойні запитання, після чого зупинив машину і зґвалтував її.

Uber у суді наполягав, що не може відповідати за злочинні дії водіїв, які є незалежними підрядниками. Адвокатка компанії Кім Буено зауважила, що водій не мав кримінального минулого та виконав близько 10 тисяч поїздок з «майже ідеальною оцінкою від пасажирів». 

Нагадаємо, що в Києві перед судом постане 24-річний водій таксі, який жорстоко побив клієнтку.

Читайте також:

Теги: таксі водій Uber зґвалтування

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прокурори Окружної прокуратури міста Івано-Франківська затримали водія, що напав на комунальника
В Івано-Франківську суд взяв під варту водія, який напав із битою на 63-річного комунальника (фото)
12 сiчня, 13:27
Дві жінки звинуватили Хуліо Іглесіаса у домаганнях
82-річного співака Хуліо Іглесіаса звинувачено в сексуальному насильстві
14 сiчня, 16:42
Послуга соціального таксі може бути безоплатною або частково оплачуваною
«Соціальне таксі» діє у 25 громадах Київщини: хто може скористатися послугою
16 сiчня, 12:39
Дорожньо-транспортна пригода на Кільцевій дорозі. 18 січня 2026 року
Смертельна ДТП на Кільцевій дорозі: легковик Lincoln в’їхав у вантажівку Volvo (фото)
19 сiчня, 12:18
Заприманому киянину загрожує позбавлення волі на строк до восьми років
У Києві пасажир з ножем напав на водія трамвая: зловмиснику оголошено підозру
21 сiчня, 14:22
У ресторані тепер можна навіть вночі випити гарячого та підзарядити гаджети
Зігрітися та зарядити телефон уночі: відомий ресторан у центрі Києва змінив режим роботи
23 сiчня, 11:56
За вчинена водієві таксі загрожує до трьох років позбавлення волі
У Києві таксист зламав щелепу пасажирці: подробиці інциденту
26 сiчня, 08:59
Смертельна ДТП на вулиці Стеценка у Києві. 3 лютого 2025 року
Смертельна ДТП на Стеценка у Києві: загинула 19-річна дівчина (фото)
4 лютого, 12:30
Громадянин вже вдруге позбавлений права керування транспортними засобами до 2030 року
Чоловік купив фальшиві права й поскаржився у МВС, що їх немає в «Дії»
Вчора, 13:00

Бізнес

Uber виплатить $8,5 млн через сексуальне насильство з боку водія
Uber виплатить $8,5 млн через сексуальне насильство з боку водія
Приватбанк списав 140 млрд грн проблемних кредитів
Приватбанк списав 140 млрд грн проблемних кредитів
Порушень у рекламі побільшало: за що бізнес штрафують найчастіше
Порушень у рекламі побільшало: за що бізнес штрафують найчастіше
Дикий капіталізм. «Слуга народу» вимагає навести порядок на ринку оренди житла
Дикий капіталізм. «Слуга народу» вимагає навести порядок на ринку оренди житла
Компанія Fire Point розробила ракету FP-9, яка здатна досягти Москви
Компанія Fire Point розробила ракету FP-9, яка здатна досягти Москви
Невирішені борги руйнують український енергоринок – Плачков
Невирішені борги руйнують український енергоринок – Плачков

Новини

В Україні сніг та дощ: погода на 7 лютого
Сьогодні, 06:01
Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
Вчора, 15:56
Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
Вчора, 08:33
В Україні невеликй сніг та ожеледиця: погода на 6 лютого
Вчора, 05:59
«Краще пізно, ніж ніколи». Сікорський подякував Маску за відключення росіян від Starlink
5 лютого, 18:32
Глава ОБСЄ після візиту до Києва прибув до Москви
5 лютого, 17:56

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua