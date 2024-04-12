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Яка подальша доля музею та вулиць присвячених Булгакову: роз’яснення Інституту нацпамʼяті

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Яка подальша доля музею та вулиць присвячених Булгакову: роз’яснення Інституту нацпамʼяті
Експертна комісія визначила, що Михайло Булгаков упереджено й виразно негативно ставився до всього українського
фото з відкритих джерел

В інституті роз’яснили, як слід розуміти рішення експертної комісії щодо творів Булгакова

Визнання письменника Михайла Булгакова українофобом та символом російської імперської політики, це не означає, що у Києві потрібно закрити його музей та заборонити його твори. Про це йдеться у заяві Українського інституту національної памʼяті (УІНП).

Як зауважили в інституті, заборона будь-яких географічних назв та пам’ятників, пов’язаних із Булгаковим, це не є «забороною Булгакова». 

«Закликаємо розділяти питання уславлення в публічному просторі та доступу до результатів досліджень і творчої діяльності. Висновок Експертної комісії щодо Михайла Булгакова не є настановою до закриття Літературно-меморіального музею Булгакова в Києві», – наголосили в інституті.

Як зазначається, процес «пропрацювання колоніального спадку» не зводиться лише до усунення символів російської імперської політики з публічного простору.

«Деколоніальне визволення не може відбутися без якісного осмислення українським суспільством свого минулого. Роль музеїв у цьому процесі одна з ключових», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, Український інститут національної пам’яті визнав Михайла Булгакова символом російської імперської політики та оприлюднив фаховий висновок щодо належності об’єктів, присвячених російському письменнику до символіки російської імперської політики.

Експертна комісія вважає, що подальше перебування у публічному просторі пам'ятників або пам'ятних знаків письменника є російською пропагандою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що активісти зняли з фасаду корпусу Інституту філології КНУ імені Шевченка меморіальну дошку, присвячену російському письменнику Михайлу Булгакову.

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Теги: Володимир Булгаков музеї письменник

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