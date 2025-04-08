Колишній в.о. міністра культури Карандєєв отримав нову посаду

З 28 липня 2023 року й до осені 2024 року Ростислав Карандєєв був т.в.о. міністра культури та інформаційної політики

Карандєєв обійняв посаду на запрошення голови Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука

Колишній очільник Міністерства культури Ростислав Карандєєв став директором – художнім керівником Дніпровського академічного театру опери та балету. Як передає «Главком», про це Карандєєв написав у соцмережах.

«Директор – художній керівник Дніпровського академічного театру опери та балету. Саме так називається моя нова посада, яку я відучора обійняв на запрошення голови Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука, якому вдячний за довіру та перспективу цікавої роботи», – зазначив Карандєєв.

Дніпровський академічний театр опери та балету фото з відкритих джерел

За його словами, прийняття рішення про переїзд до Дніпра «було б не можливе без дружньої участі» керівника столичного театру імені Івана Франка Євгена Нищука, заступниці голови Офісу президента Олени Ковальської, Павла Білаша, генерального директора Національного ансамблю імені Павла Вірського Мирослава Вантуха, голови Національної спілки театральних діячів України Богдана Струтинського, художнього керівника Палацу «Україна» Сергія Пермана. Ексміністр подякував їм за «небайдужість, неформальну увагу та мистецьку солідарність».

«Чітко усвідомлюю величезну купу викликів які стоять особисто переді мною та колективом театру в складний воєнний час, розумію як ніхто проблеми із фінансуванням, збереженням творчого потенціалу, ресурсним забезпеченням розвитку… Проте дивлюся у майбутнє Дніпровської опери із оптимізмом і твердою вірою в успіх!» – підсумував Ростислав Карандєєв.

Нагадаємо, що 5 вересня 2024 року Верховна Рада погодила призначення новим міністром культури Миколу Точицького – ексзаступника керівника Офісу президента та дипломата. Призначення підтримали 252 народні депутати.

Як відомо, в липні 2023 року Верховна Рада звільнила з посади міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка. Він керував Мінкультом понад три роки, з червня 2020-го, і весь цей період супроводжувався скандалами у культурному середовищі. З 28 липня 2023 року й до призначення Точицького т.в.о. міністра культури та інформаційної політики був Ростислав Карандєєв.

Згодом колишній очільник Міністерства культури Ростислав Карандєєв підбив підсумки своєї діяльності на посаді, попрощався і зняв вивіску міністерства.

Карандєєв уточнив, що перебував на посаді 406 днів. «Сьогодні останній день моєї роботи як очільника Міністерство культури та інформаційної політики України. 406 днів за рішенням Уряду я виконував обов’язки Міністра. Для мене це було великою честю та особистим викликом. Разом із повноваженнями я отримав і безліч невирішених завдань, пов’язаних з воєнним часом. Пишаюся, що багато з них вдалося успішно розв’язати. Це сталося завдяки потужному ресурсу. Це люди, фахівці міністерства, керівники та працівники закладів культури, небайдужі та віддані своїй професії», – написав ексміністр.