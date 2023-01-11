На Донеччині покарали поліцейських за ігнорування української мови

«Мовний закон в умовах війни – ключовий»

Шестеро поліцейських з Донеччини притягнуто до відповідальності за ігнорування мовного закону. Про це повідомив мовний омбудсмен Тарас Кремінь.

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За інформацією Креміня, на електронну пошту надійшов запит від громадянина з міста Дружківка Донецької області про порушення законодавства.12 липня чоловіку відмовили в отриманні гуманітарної допомоги на дитину з інвалідністю. Громадянин у відповідь на це викликав патрульних.

Один з поліцейських, які прибули на місце події, грубо поводився з чоловіком, говорив із ним російською та вимагав віддати телефон, яким той проводив відеофіксацію візиту правоохоронців.

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Крім того, жоден з правоохоронців не назвався і не повідомив свого звання. Тоді чоловік викликав другий патруль. Група інших правоохоронців так само спілкувалась російською, навіть почала виправдовувати своїх колег і доводити, що говорять мовою звернення.

Тарас Кремінь звернувся до Управління Нацполіції у Донецькій області та надав відеодоказ події. Але у відповіді мовилось про те, що жодного правопорушення не знайшли.

Тоді мовний омбудсмен звернувся до Голови Нацполіції та повторно надіслав відео. Він визнав патрульних винними у порушені закону.

«Мовний закон в умовах війни – ключовий. Тому ступінь його дотримання має бути максимально високим. У мовному питанні сьогодні не може бути жодних дискусій: українська – маркер «свій-чужий". Все інше – гра на руку ворогові, який системно використовує мову як один із інструментів війни», – наголосив Уповноважений із захисту державної мови.

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Тарас Кремінь нагадав, що відповідно до мовного закону, говорити українською при виконанні службових обов'язків зобов'язані:

особи начальницького (середнього і вищого) складу Національної поліції й інших правоохоронних та розвідувальних органів;

посадові особи, яким присвоюються спеціальні звання;

особи рядового, сержантського і старшинського складу Національної поліції та інших правоохоронних, розвідувальних органів тощо.

За це правопорушення керівники можуть застосувати дисциплінарне покарання, наприклад, догану.

До слова, раніше мовний омбудсмен повідомив, на що найбільше скаржаться громадяни. Приблизно 40% усіх звернень громадян стосуються мови інтернет-представництв. Більшість інтернет-представництв, функціонування яких не відповідає вимогам закону про державну мову, після попередження з боку омбудсмена оперативно усувають порушення.

До слова, 26 грудня, в ефірі Українського радіо були оголошені імена переможців Радіодиктанту національної єдності-2022. Серед переможців — двоє українських школярів (7 і 10 клас), харків’янка, яка тимчасово перебуває в Німеччині, жителька тимчасово окупованої території Луганської області, а також переможниці минулорічного Радіодиктанту. П’ятеро з них припустилися лише однієї помилки в тексті, п’ятнадцятеро — двох.

Нагадаємо, нещодавно у Казахстані стався конфлікт між покупцем та продавчинею одного з магазинів. Як свідчать кадри з відео, чоловік зайшов у магазин і влаштував скандал, вимагаючи у російськомовних працівниць розмовляти з ним казахською мовою.