Археологічна сенсація в Австрії: знайдено унікальні пам’ятки епохи неоліту

Археологи виявили «кола на полях» віком понад 6500 років

В Австрії, неподалік кордону з Угорщиною, археологи виявили унікальні пам’ятки епохи неоліту віком понад 6500 років. Йдеться про монументальні рондлі – загадкові кругові споруди, які, ймовірно, використовувалися стародавніми землеробськими громадами. Про це пише «Главком» із посиланням на Herder.de.

На місці розкопок виявлено не лише кільцеві рови, а й стовпові ями, фрагменти кераміки, господарські ями та льохи, що дає дослідникам безпрецедентну можливість вивчити життя однієї з найдавніших землеробських громад Центральної Європи. Дослідження підтвердили попередні геозйомки, які раніше лише натякали на наявність цих споруд.

Розкопки на місці ще тривають

Особлива цінність знахідки в Рехниці, де було виявлено аж три окремі кругові рондлі. Така концентрація свідчить, що ця територія могла бути важливим центром у середньому неоліті.

«Через існування трьох цих монументальних споруд, що датуються 5 тисячоліттям до нашої ери, розташованих поблизу одна одної, стоянку Рехніц можна вважати центром періоду середнього неоліту», – пояснює Ніколаус Франц, керівник археологічного відділу. Звичайно, будь-які майбутні роботи на місці проєкту також загрожують археологічним знахідкам. «Тому їх необхідно професійно розкопати та задокументувати перед початком будівництва», – додає Франц.

Загадкове призначення

Рондлі (нім. Kreisgrabenanlagen) – це монументальні насипи з ровами, деякі з яких сягають понад 100 метрів у діаметрі. Їх зводили по всій Центральній Європі приблизно між 4800 та 4600 роками до н.е. Призначення цих споруд досі викликає суперечки серед вчених.

Культові та ритуальні споруди: Деякі дослідники вважають, що вони виконували культові чи ритуальні функції, можливо, пов’язані з сонячними циклами.

Протообсерваторії: Інші вчені припускають, що рондлі слугували протообсерваторіями, оскільки їхні входи орієнтовані на точки сходу та заходу сонця в ключові дні сільськогосподарського циклу.

Оборонне та громадське призначення: Також існує версія, що рондлі використовувалися як оборонні споруди чи місця для зборів громади.

Ці пам'ятки є частиною великої мережі схожих об'єктів, знайдених в Австрії, Угорщині, Німеччині та Чехії. Подібність у плануванні свідчить про спільні архітектурні традиції, а також, можливо, релігійні та соціальні практики неолітичних громад на великих територіях.

Масштаб та колективний характер будівництва цих споруд символізують остаточний перехід стародавніх людей від кочового способу життя до осілих аграрних громад. На місці розкопок планується будівництво нового Археологічного візит-центру та «Села кам’яного віку», щоб зберегти та продемонструвати цю унікальну спадщину.

