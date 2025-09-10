Головна Країна Події в Україні
Комбінований удар по Житомирщині: зʼявилися фото наслідків

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Комбінований удар по Житомирщині: зʼявилися фото наслідків
Ворог пошкодив приватні будинки
фото: Facebook/Віталій Бунечко

Унаслідок ударів одна людина загинула, ще одна – отримала поранення

Під час комбінованої повітряної атаки ворог завдав удар по території Житомирщини із застосуванням дронів-камікадзе та крилатих ракет. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Житомирської ОВА Віталія Бунечка.

За словами чиновника, унаслідок ударів одна людина загинула, ще одна – отримала поранення. Пошкоджень зазнали декілька цивільних підприємств та приватні будинки. На цей час триває ліквідація наслідків ворожої атаки.

Пошкоджений будинок після атаки
Пошкоджений будинок після атаки
фото: Facebook/Віталій Бунечко

Нагадаємо, окупанти вночі знову атакували Україну. Під ранок було оголошено ракетну небезпеку через пуски ракет.

Ворог цієї ночі масовано атакував територію України ударними безпілотниками та ракетами Х-101, Х-59, «Калібр». За даними моніторингових каналів, основними цілями ракет стали Житомир, Вінниця, Калуш, Львів. Цілями ударних БпЛА – Польща, Луцьк, Львів, Вінниця, Донеччина, Одещина.

До слова, під час масованої атаки деякі російські ударні безпілотники залетіли на територію Польщі. «Шахеди» залишили повітряний простір України і попрямували в бік польського міста Замосць, яке розташоване приблизно за 60 км від кордону. Цей населений пункт має стратегічне значення як важливий транспортний і логістичний вузол. Згодом безпілотники було збито.

