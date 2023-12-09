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У Києві завершився демонтаж пам’ятника Щорсу (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Києві завершився демонтаж пам’ятника Щорсу (фото)
У столиці демонтували пам’ятник Миколі Щорсу
фото: КМДА

Монумент буде зберігатись у Державному музеї авіації України ім. О. К. Антонова

Демонтаж пам’ятника Миколі Щорсу в Києві завершився. Про це повідомив директор Департаменту територіального контролю міста Києва Михайло Буділов.

Комунальники працювали над демонтажем семитонної конструкції протягом шести годин. До робіт залучили різну важку техніку, через що частково перекривався рух транспорту на бульварі Тараса Шевченка.

За словами буділова, демонтаж відбувався зранку у вихідний день, щоб не паралізувати рух центральними вулицями міста.

«Монумент буде зберігатись у Державному музеї авіації України ім. О. К. Антонова», – зазначив директор Департаменту територіального контролю Києва.

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Демонтовано пам’ятник Миколі Щорсу в Києві
фото: КМДА

Він також нагадав, що у столиці загалом прибрали понад 60 пам’яток, пов'язаних з історією і культурою Росії та СРСР. Нині в місті працюють над об’єктами, з яких уряд зняв охоронний статус. Так, нещодавно відбувся демонтаж пам'ятника Олександру Пушкіну.

Микола Олександрович Щорс – український радянський військовий діяч, один з військових командирів більшовиків під час радянсько-української війни. У 1930-х рр. образ Щорса почала активно використовувати радянська пропаганда.

Нагадаємо, що в суботу, 9 грудня, на світанку столичні комунальні служби розпочали демонтаж пам'ятника Миколі Щорсу.

Як відомо, у листопаді 2023 року Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка прискорила процедуру демонтажу пам'ятників Пушкіна і Щорса в Києві.

До слова, 4 листопада з обеліска на честь міста-героя Києва на Галицькій площі (колишня площа Перемоги) було демонтовано зірку на монументі.

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Теги: пам'ятник декомунізація монумент Київ

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