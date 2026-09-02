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«Укрзалізниця» відреагувала на чутки про удар по Центральному вокзалу в Києві

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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«Укрзалізниця» відреагувала на чутки про удар по Центральному вокзалу в Києві
Моніторинговий паблік заявив, що РФ завдала удару по залізничній інфраструктурі неподалік від центрального вокзалу в Києв
фото: censor.net

«Укрзалізниця» просить користуватися інформацією лише з офіційних каналів

Інформація про нібито ураження залізничного вокзалу в Києві внаслідок російського обстрілу вранці 2 вересня не відповідає дійсності. Про це повідомила у себе в соцмережах Укрзалізниця, інформує «Главком».

2 вересня моніторинговий паблік єРадар заявив, що РФ завдала удару по залізничній інфраструктурі неподалік від центрального вокзалу в Києві.

«Станом на зараз влучань у залізничну інфраструктуру в центрі Києва не було. Просимо користуватися інформацією лише з офіційних каналів», – зазначається в оприлюдненій заяві.

За даними Київської міської військової адміністрації, внаслідок атаки зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури у двох районах столиці.

«Внаслідок ворожої атаки у Голосіївському районі виникло загоряння на території навчального закладу. У Шевченківському районі пошкоджено медичний заклад», – йдеться в Telegram-каналі КМВА.

Своєю чергою мер Києва Віталій Кличко уточнив, що зафіксовано також влучання в багатоповерхівку. Наразі відомо про чотирьох постраждалих.

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Теги: Укрзалізниця Київ

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