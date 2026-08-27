Під час атаки на Київ 27 серпня збитий дрон впав біля Подільського мосту (відео)

У Києві від початку доби повітряна тривога лунала вже сім разів

Під час атаки безпілотників на столицю вдень 27 серпня збитий ворожий дрон упав у воду за кілька метрів від Подільського моста. Відео падіння дрона біля мосту оприлюднило медіа United24, інформує «Главком»

На опублікованих кадрах зафіксовано момент, як уражений засобами ППО ворожий дрон на швидкості падає у річку Дніпро безпосередньо біля конструкцій Подільського мосту, спричинивши сплеск води та вибух.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що у Голосіївському районі дрон впав на проїжджу частину дороги. За попередньою інформацією, одна людина постраждала.

У соцмережах також поширювалася інформація про падіння безпілотника (або його фрагментів) в районі метро «Олімпійська». Президент футбольного клубу «Динамо» Ігор Суркіс заявив, що інформація про пошкодження стадіону імені Валерія Лобановського під час чергової атаки ворожих безпілотників не відповідає дійсності.