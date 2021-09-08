Скандальний російський репер Моргенштерн зібрався на гастролі в Україну

Востаннє Валєєв був на території України півтора роки тому, коли давав концерт в Одесі

У Києві артист має виступити 16 листопада у «Палаці Спорту»

Російський репер Моргенштерн (cправжнє ім'я – Алішер Валєєв) знову зібрався до України. У продажу з’явилися квитки на його концерти у Києві, Запоріжжі та Харкові.

За попередньою інформацією у столиці артист має виступити 16 листопада у «Палаці Спорту». Організатори встановили віковий ценз на шоу репера – глядачів пускатимуть від 16 років.

Ціна квитків від 690 до 4490 гривень.

Концерт у Запоріжжі запланований на 13 листопада, в Харкові – на 15.

В інтерв’ю Гордону Валєєв казав, що йому «стало страшно» в’їжджати в Україну.

Також Моргенштерн заявляв, що має намір оскаржувати в суді внесення його в «чорний список» Мінкульту.

Востаннє Валєєв був на території України півтора роки тому, коли давав концерт в Одесі. Тоді його виступ збігся із трауром через пожежу, в якій загинули люди: зі сцени артист висміяв траур за загиблими і назвав його «показухою».

Нагадаємо, наприкінці липня у центрі Києва помітили чоловіка, схожого на російського виконавця Алішера Валєєва (Моргенштерна). У мережі припустили, що насправді все це лише пранк.

Варто зазначити, що Моргенштерн позивається до Служби безпеки України через заборону в’їжджати в Україну.

Раніше стало відомо, що у Державній прикордонній службі не коментуватимуть інформацію щодо можливого перебування російського репера Моргенштерна (Алішера Валєєва) на території України.

10 липня російський репер виклав на своїй Instagram-сторінці відео, де разом із дівчиною стоїть на полі серед соняшників і говорить: «Медовий місяць триває, ми в Україні».

Утім, за даними ЗМІ, Валєєв не перетинав кордону України.

Нагадаємо, що одіозний Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) взяв до розгляду позов російського репера Моргенштерна до Служби безпеки України. Виконавець вимагає, щоб його виключили з переліку осіб, які загрожують нацбезпеці України.

Перед цим Алішер Валєєв заявив, що не поїде в Україну з концертами, бо боїться за своє життя.