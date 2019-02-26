«Політизованість «Євробачення»: Maruv прокоментувала скандальне інтерв'ю росЗМІ



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Співачка Анна Корсун (Maruv)

Співачка пообіцяла найближчим часом розгорнуто відповісти на всі питання

Інтерв'ю співачки Maruv російському інтернет-виданню Super було записане ще до фіналу національного відбору на «Євробачення-2019».

Про це Анна Корсун (справжнє ім'я виконавиці) написала на своїй сторінці в Instagram.

«Я не давала жодних інтерв'ю та коментарів після перемоги в Національному відборі на «Євробачення-2019», крім тих, що є на моїх офіційних сторінках у соціальних мережах», - написала Анна. Вона також пообіцяла найближчим часом розгорнуто відповісти на всі питання.

Зазначимо, що відеозапис бесіди з російським виданням був опублікований сьогодні, 26 лютого. У розмові з сайтом Super.ru співачка назвала конкурс заполітизованим і заявила, що своєю музикою хоче примиряти людей.

Нагадаємо, 23 лютого в українському національному відборі на «Євробачення-2019» перемогла співачка Maruv. За підсумками фіналу вона здобула 11 балів із 12 можливих. Члени журі поставили співачці п’ять балів, за результатами глядацьких голосувань Maruv отримала максимум - шість балів.

25 лютого суспільний мовник (ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України») повідомив, що не дійшов згоди щодо участі в пісенному конкурсі Євробачення-2019 із співачкою Maruv через низку причин.

Співачка Maruv заявила, що вона «музикант, а не бита на політичній арені», і тому не поїде на конкурс в Тель-Авів.

Голова правління ПАТ «НСТУ» Зураб Аласанія повідомив, що перемовини із наступним кандидатом на «Євробачення» пройдуть 26 лютого.

Згодом гурт Freedom Jazz посів друге місце у фіналі нацвідбору «Євробачення», але відмовився їхати у Тель-Авів представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі.

Раніше в НСТУ заявили, що обиратимуть представника України на пісенному конкурсі «Євробачення-2019» з-поміж усіх фіналістів національного відбору.