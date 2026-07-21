Режисер з України увійшов до американської академії, що вручає «Еммі»

Творець документального фільму про «Шахтар» отримав нові можливості для просування українського кіно на світовому рівні

Український режисер, продюсер та лауреат премії «Еммі» Володимир Мула став первинним членом (Charter National Member) Національної академії телевізійних мистецтв і наук США (NATAS). Він приєднався до нової міжнародної програми National Professional Membership, орієнтованої на фахівців світової телевізійної індустрії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис кіномитця в Facebook.

"Для мене велика честь приєднатися до професійної спільноти найкращих світових митців та продовжувати робити внесок у сферу спортивних та документальних фільмів. У моєму світі кіновиробництво завжди було про людей, емоції та історії, що виходять далеко за межі екрану. Дякую всім, хто поруч зі мною на цьому непростому шляху", - написав Володимир Мула.

За словами митця, новий статус забезпечує доступ до галузевих заходів, професійної комунікації та розширення міжнародного співробітництва у сфері документального й художнього кіно.

Володимир Мула став членом американської телевізійної академії NATAS фото: facebook.com/mula.volodymyr

Організація NATAS об'єднує представників американської телеіндустрії та відповідає за вручення національних премій «Еммі» в галузях спорту, новин, документалістики, денних та дитячих програм, а також технологій. Статус Charter National Member надається фахівцям, які долучилися до ініціативи на етапі її заснування.

Що відомо про режисера

Володимир Мула – відомий кінорежисер, продюсер. В різні часи він співпрацював з провідними іноземними мовниками, зокрема з британським BBC, американським CBS та синґапурським CNA.

Протягом кар'єри він висвітлював «Євробачення» (2011–2017), Чемпіонат світу з футболу (2014), Літні Олімпійські ігри у Ріо-де-Жанейро (2016), Чемпіонат Європи з футболу у Франції (2016), Зимові Олімпійські ігри у Південній Кореї (2018), Літні Олімпійські ігри у Парижі (2024).

Серед його режисерських робіт – документальні фільми «Американська мрія», «Американська мрія. У пошуках правди», «ЮКІ», «Нація футболу», «Гра на перехоплення» та «Країна мрій? Країна дій!».

Також він зрежесував документальну сагу «Футбол має тривати» про донецький футбольний клуб «Шахтар», за яку у 2024 році отримав нагороду Sports Emmy Awards.

До слова, Народний артист України Анатолій Хостікоєв зізнався, що радів, коли його сини Георгій і В’ячеслав вирішили стати акторами, однак найбільше переживає, аби вони не залишилися без ролей. За словами митця, обидва вже знайшли свій творчий шлях: Георгій успішно працює в Театрі на Подолі, а В’ячеслав також реалізовує себе в професії. Хостікоєв наголосив, що бачить талант у кожного із синів і пишається їхнім вибором.