На кіностудії Довженка розпочалися аварійно-відновлювальні роботи після обстрілів

Кіностудія зазнала значних руйнувань внаслідок російських ракетних атак на Київ 2 та 15 червня

Найбільших втрат кіностудія зазнала через пряме влучання у костюмний цех

На Національній кіностудії художніх фільмів імені Олександра Довженка розпочалися першочергові аварійно-відновлювальні роботи. Легендарне підприємство зазнало значних руйнувань внаслідок російських ракетних атак на Київ 2 та 15 червня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство культури та стратегічних комунікацій.

Через два ворожі удари суттєвих пошкоджень зазнали будівлі, внутрішні інженерні мережі та об'єкти культурної спадщини, розташовані на території кіностудії.

Загалом на кіностудії пошкоджено 18 будівель, серед яких – пам’ятки історії науки і техніки національного та місцевого значення. Зокрема, постраждали Головний знімальний павільйон (1927–1928 рр.), адміністративний та лабораторний корпуси, «Щорсівський корпус» (Музей кінофабрики), службові корпуси, цехи комбінованих зйомок, їдальня, електростанція, фільмотека, гуртожиток та інші споруди.

Повідомляється, що пошкоджень зазнали покрівлі, віконні конструкції, стіни та внутрішні приміщення будівель. Також зруйновано частину інженерних мереж: електроживлення, водопостачання та каналізацію, пошкоджено колектори павільйонів, господарські споруди та частину територіального благоустрою.

Найбільших втрат кіностудія зазнала через пряме влучання у костюмний цех, де зберігалася одна з найбільших в Україні колекцій сценічного та кінематографічного вбрання.

Наразі першочергові аварійно-відновлювальні роботи спрямовані на захист постраждалих приміщень від подальшого руйнування та створення базових умов для якнайшвидшого відновлення виробничої діяльності кіностудії, повідомили у міністерстві.

Нагадаємо, внаслідок російської атаки на Київ у ніч на 15 червня виникла пожежа на Національній кіностудії імені Олександра Довженка. Влучання знищило найбільшу й найстарішу костюмну колекцію України. У студії зберігали близько ста тисяч костюмів і три мільйони одиниць різноманітного одягу. Влучання пошкодило також інші корпуси та будівлі кіностудії.

До слова, внаслідок масованого обстрілу Києва 15 червня зазнала руйнувань Національна кіностудія імені Олександра Довженка. Попри знищення одного з цехів, унікальний плівковий фонд та частина костюмерної колекції збереглися.