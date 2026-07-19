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РФ пошкодила знаменитий кінотеатр, історичну будівлю та гуртожиток у Києві

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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РФ пошкодила знаменитий кінотеатр, історичну будівлю та гуртожиток у Києві
РФ пошкодила історичний будинок Поліцейської дільниці на Лук'янівці
фото: ДСНС

Мікрорайон Лук'янівка вкотре опинився в епіцентрі удару

У Києві внаслідок масованого балістичного удару в ніч на 19 липня пошкоджено кінотеатр «Київська Русь» та історичний будинок Поліцейської дільниці на Січових Стрільців (1902 рік побудови). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на КМДА та повідомлення мешканців столиці в мережі.

Загалом влучання та пошкодження зафіксовані одразу в п'яти районах столиці.

Шевченківський район

В епіцентрі удару в ніч на 19 липня знову опинився київський мікрорайон Лук'янівка. Тут постраждала станція метро «Лук'янівська» і закритий кінотеатр «Київська Русь». Також, як стверджують місцеві, пошкоджено історичний будинок Поліцейської дільниці на Січових Стрільців (1902 рік побудови), який щойно було відреставровано.

Кінотеатр «Київська Русь» відкрився 17 грудня 1982 року. Упродовж десятиліть він був одним із найбільших кінотеатрів України, а його головна зала вміщувала майже 2 тисячі глядачів. Після реконструкції будівля стала багатофункціональним культурним простором, де проводили міжнародні кінофестивалі, прем'єри фільмів, концерти, виставки та інші мистецькі заходи.

Унаслідок падіння уламків горіла триповерхова прибудова до адміністративної будівлі. Також пошкоджені понад десять припаркованих автомобілів. У житловому будинку поруч вибиті вікна.

У нежитловій будівлі було виявлено загиблу особу.

Мікрорайон Лук'янівка знову опинився в епіцентрі удару
Мікрорайон Лук'янівка знову опинився в епіцентрі удару
фото з соцмереж

Соломʼянський район

Ворог влучив по території нежитлової забудови. Спалахнула будівля супермаркету. Поруч із нею палав пʼятиповерховий житловий будинок. Надзвичайники рятували мешканців із вікон за допомогою автодрабини.

Крім того, уламки впали біля житлового будинку за іншою адресою – тут пошкоджені вікна.

Також тут горіла триповерхова офісна будівля.

Деснянський район

Унаслідок обстрілу сталося загоряння покрівлі нежитлової будівлі, а також у приміщенні складів. Палали автівки.

Дніпровський район

Задимлення сталося поблизу торговельного центру. Також унаслідок падіння уламків загорівся гуртожиток.

Святошинський район

Сталося влучання у приватний житловий будинок, інформація про пожежу не підтвердилася.

Нагадаємо, протягом цієї ночі Росія здійснила одну з наймасованіших балістичних атак на Київ. Ворог випустив понад 40 ракет різних типів, з них більшість по столиці, та 120 ударних дронів. Станом на зараз у Києві та в області відомо про одну загиблу людину, ще 16 отримали поранення.

ДСНС оприлюднила фото наслідків нічної російської атаки на Київ, яка спричинила масштабні пожежі та руйнування у п'яти районах столиці. 

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Теги: Київ обстріл ракетна атака

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