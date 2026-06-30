Порятунок «Кінопанорами»: у Києві створено петицію проти продажу кінотеатру

Столичний кінотеатр «Кінопанорама» виставлено на продаж: кияни просять його зберегти

Кияни просять зберегти кінотеатр «Кінопанорама», який нещодавно виставили на продаж. Відповідну петицію зареєстрували на офіційному сайті міськради, інформує «Главком».

Авторка петиції Наталія Соболєва зазначає, що продаж кінотеатру створює загрозу втрати одного з найвідоміших культурних просторів столиці. «Кінопанорама» була не просто кінотеатром: тут проводили кінопрем’єри, міжнародні фестивалі, театральні події, концерти, творчі зустрічі та мистецькі експерименти.

«За останні десятиліття Київ втратив більшість своїх знакових кінотеатрів. «Україна», «Київ», «Орбіта», «Зоряний», десятки районних кінотеатрів були закриті, перепрофільовані або втратили своє культурне значення. Місто, яке претендує на статус європейської столиці, не може дозволити собі подальше скорочення культурної інфраструктури. Кожна така втрата є незворотною», – мовиться у тексті петиції.

Авторка також зауважує, що будівля «Кінопанорами», на відміну від багатьох інших кінотеатрів, добре збереглася.

Що вимагають від міської влади Києва:

Розпочати переговори щодо придбання будівлі кінотеатру «Кінопанорама» у комунальну власність територіальної громади міста Києва;

Забезпечити збереження культурного призначення об’єкта незалежно від зміни його власника;

Ініціювати створення міжвідомчої робочої групи за участю Київради, Мінкульту, Державного агентства України з питань кіно, Національної спілки кінематографістів України, ветеранських організацій і представників культурної спільноти;

Розробити концепцію відродження «Кінопанорами» як сучасного культурного центру національного значення з окремими програмами для ветеранів, військовослужбовців та їхніх родин.

«Збереження «Кінопанорами» стане не лише актом захисту культурної спадщини, а й символом того, що Україна навіть у найважчі часи здатна берегти свою історію, підтримувати своїх людей та інвестувати у власне майбутнє», – наголошує авторка у петиції.

На момент публікації новини петицію підписали 149 осіб.

Нагадаємо, кілька днів тому колишній кінотеатр «Кінопанорама» у центрі Києва виставили на продаж за 10 мільйонів доларів. Продавець пропонує використати історичну будівлю під готель, ресторанний або розважальний комплекс. Наразі оголошення про продаж недоступне.