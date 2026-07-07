Вперше в історії кіноіндустрії: Британія зніме повнометражний фільм із ШІ-акторкою

Знімальна команда тісно співпрацюватиме з ШІ-спеціалістами

У Великій Британії знімуть художній фільм, де головну роль зіграє ШІ-акторка. Це буде перша повнометражна стрічка з цифровими героями в історії кіно. Про це пише «Главком» із посиланням на Deadline.

Компанія Particle 6 анонсувала розробку повнометражного фільму Misaligned («Збій») із ШІ-акторкою Тіллі Норвуд. Очікується, що на телеекрани вийде комедійна драма про історію дівчини, пронизану екзистенційним хаосом штучного інтелекту.

Події сюжету розгортаються у «Тіллівсесвіті», який розташований у цифровому світі – хмарі. Головна героїня Тіллі Норвуд – це ШІ-істота, яка не має справжнього тіла, дитинства та життєвого досвіду. Однак вона має доступ до досвіду інших.

«Усе виходить з-під контролю, коли спокусливий бот-відступник із даркнету переконує Тіллі відмовитися від закладених у неї обмежень і почати розвивати власні бажання, імпульси та амбіції. Чим більш лякаюче людяною вона стає, тим більшої популярності набуває. Водночас Тіллі починає відчувати сором через те, що її існування побудоване на сукупному досвіді всього людства», – йдеться у синопсисі.

За словами співзасновниці та генеральної директорки Particle 6 Елін ван дер Велден, цей фільм буде смішним, хаотичним і самоіронічним. «Але під цим ховається щось значно глибше, роздуми про ідентичність, самовираження та наші суто людські страхи щодо штучного інтелекту. І так, мистецтво тут однозначно наслідуватиме життя», – додала вона.

Як відомо, режисери, сценаристи та монтажери працюватимуть спільно зі спеціалістами зі штучного інтелекту. «З нашим першим повнометражним фільмом ми не лише продемонструємо найновіші інструменти та способи їхнього застосування, а й допоможемо традиційним кінематографістам, які приєднаються до команди, здобути нові навички та адаптуватися до світу, де штучний інтелект відіграватиме дедалі важливішу роль. Ми й надалі прагнемо допомагати людям опановувати ШІ-компетенції, щоб вони і вся індустрія могли успішно розвиватися», – зазначила Елін ван дер Велден.

Нагадаємо, покійного музиканта Оззі Озборна увічнять за допомогою штучного інтелекту. Шанувальники лідера гурту Black Sabbath зможуть знову побачити його у цифровому вигляді. Рідні Оззі Озборна планують створити аватар, який буде ходити, говорити та кивати головою. До того ж він зможе взаємодіяти з шанувальниками та співати свої хіти.