Росіянин із «Кварталу» отримав український паспорт

Студія «Квартал 95» гастролює у Європі, виступаючи перед українськими біженцями

Російський сценарист, автор та актор «Кварталу 95» Валерій Жидков став громадянином України. Про це під час концерту у Польщі заявив ведучий заходу, партнер Жидкова по «Кварталу» Євген Кошовий.

«Поки одні росіяни отримали в руки автомати, він пішов паспорт (громадянина – ред.) України»,в – так Кошовий анонсував глядачам виступ Жидкова.

Сам Жидков, який народився у Тамбові, під час виступу похвалив українську армію, український народ, а також на підтвердження свого права на українське громадянство без акценту промовив слово «паляниця».

Студія «Квартал 95» зараз перебуває у Європі, де разом з іншими українськими митцями – Монатіком, Олегом Скрипкою, Златою Огневіч, Wellboy, Pianoboy та ін. – бере участь у турі «Життя Переможе / Life Will Win» на підтримку України.

Українці виступлять у Польщі, Чехії, Угорщині, Австрії, Румунії, Німеччині, Італії , Іспанії та Португалії.

Нагадаємо, учасник «Кварталу 95» Євген Кошовий розповів, як актори цього гумористичного шоу після початку війни перекваліфікувалися на волонтерів, а двоє кварталівців пішли служити до лав Національної гвардії.

Представники «Кварталу 95» взяли участь у записі патріотичної пісні «Україна Переможе».