Після сімейного скандалу син Бекхемів перекрив татуювання з написом «тато»

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
фото з відкритих джерел

На руці старшого сина Девіда та Вікторії Бекхемів було написано слово «DAD» (тато), але зараз тату перекрито 

Син Девіда та Вікторії Бекхемів – Бруклін – змінив одне зі своїх татуювань на руці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Entertainment Tonight.

Раніше на його біцепсі було написано слово «DAD» (тато), проте зараз цей напис перекритий іншими символами.

Точний час, коли саме Бруклін вирішив змінити татуювання, залишається невідомим. Зазначається, що на відео, опублікованих у грудні 2025 року, напис «DAD» ще залишався на руці без жодних змін.

Після сімейного скандалу син Бекхемів перекрив татуювання з написом «тато» фото 1
фото: Entertainment Tonight

Як відомо, старший син Девіда й Вікторії Бекхемів Бруклін Бекхем заявив про тиск, маніпуляції і шантаж із боку батьків через його дружину Ніколу Пелтц.

Син Девіда й Вікторії Бекхемів зазначив, що не збирається миритися з родиною й звинуватив її в «атаках» на нього і його дружину в пресі.

«Я мовчав роками і робив усе можливе, щоб зберегти ці питання приватними. На жаль, мої батьки та їхня команда продовжували звертатися до преси, не залишивши мені вибору, окрім як заговорити самому й розповісти правду хоча б про частину брехні, яку було надруковано. Я не хочу миритися зі своєю родиною. Мене ніхто не контролює – я вперше в житті відстоюю себе», – написав Бруклін Бекхем.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Бруклін Бекхем вимагає від батьків спілкуватися з ним виключно через адвокатів.

