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Смерть Папи Римського спровокувала несподіваний інтерес до двох фільмів

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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«Два Папи» – біографічна драмедія 2019 року режисера Фернанду Мейрелліша
кадр з фільму «Два Папи»

Різко зросла популярність двох фільмів

Звістка про смерть Папи Римського Франциска 21 квітня викликала значний інтерес до фільмів, присвячених темі обрання нового понтифіка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Variety.

Зокрема, різко зросла популярність стрічки «Конклав». За даними компанії Luminate, лише за 21 квітня фільм переглянули 6,9 млн хвилин – це на 283% більше, ніж напередодні, коли показник становив 1,8 млн хвилин.

Також істотно зріс інтерес до фільму «Два Папи». Кількість його переглядів збільшилася на 417% – з 290 тис. хвилин 20 квітня до 1,5 млн хвилин наступного дня.

Зауважимо, «Два Папи» – біографічна комедія-драма 2019 року режисера Фернанду Мейрелліша, знята за сценарієм Ентоні Мак-Картена, основаного на його ж п'єсі «Папа» 2017 року. Головні ролі виконали Ентоні Гопкінс і Джонатан Прайс.

Трейлер фільму «Два Папи»

«Конклав» – англо-американський кінофільм 2024 року у жанрі детективного трилера, зрежисований Едвардом Бергером. Екранізація однойменного роману Роберта Гарріса. Ролі виконав суттєвий акторський ансамбль, на чолі якого – Рейф Файнз. «Конклав» був номінований у восьми категоріях премії «Оскар», зокрема як «Найкращий фільм», вигравши в одній: «Найкращий адаптований сценарій».

Трейлер фільму «Конклав»

Нагадаємо, Папа Римський Франциск помер на 89 році життя вранці 21 квітня. Причиною смерті Франциска став інсульт та серцева недостатність. Глава католицької церкви, який правив 12 років, страждав на різні недуги. Останньою хворів на двобічну пневмонію.

Після смерті Папи Римського кардинали з усього світу збираються у Сикстинській капелі для проведення конклаву – таємного голосування, яке визначить нового понтифіка. У голосуванні беруть участь лише кардинали віком до 80 років. Традиційно, новим Папою стає один із кардиналів, хоча технічно будь-який католик може бути обраний.

Як відомо, похорон Папи Римського Франциска відбудеться у суботу, 26 квітня, о 10:00. Святу Месу очолить кардинал Джованні Баттіста Ре, декан Колегії кардиналів.

Раніше повідомлялося, що похорон Папи Римського має відбутись за спрощеною процедурою, випливає з оновленої версії документа «Порядок похорону римського понтифіка» (Ordo Exsequiarum Romani Pontificis). Уточнюється, що його затверджено самим Папою у листопаді 2024 року.

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Теги: Папа Римський фільм

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