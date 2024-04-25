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TikTok сподівається обійти заборону в США – Reuters

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
TikTok сподівається обійти заборону в США – Reuters
фото з відкритих джерел

Директор заявив, що TikTok продовжить роботу у США

Виконавчий директор TikTok заявив, що розраховує виграти суд з оскарження закону, підписаного президентом США Джо Байденом. Про це пише Reuters.

«Будьте впевнені – ми нікуди не подінемось. Факти та Конституція на нашому боці, і ми розраховуємо знову здобути перемогу», – сказав генеральний директор Шоу Цзи Чу у відео, опублікованому через кілька хвилин після того, як Байден підписав законопроєкт, який дає китайській компанії ByteDance 270 днів на те, щоб позбутися активів TikTok у США, інакше їй загрожує заборона.

Виконавчий директор заявив, що TikTok продовжить роботу у США, оскільки компанія оскаржує обмеження.

Багато експертів сумніваються, чи є у будь-якого потенційного покупця фінансові ресурси для покупки TikTok і чи схвалили б урядові установи Китаю та США продаж.

Нагадаємо, президент Джо Байден підписав закон, який забороняє TikTok у США, якщо китайська компанія ByteDance не продасть свою частку. 

Заборону TikTok було включено до законопроєкту про надання іноземної допомоги Ізраїлю, Україні та Тайваню. Цей крок є кульмінацією багаторічних спроб Вашингтону обмежити діяльність TikTok, пов’язаного з Китаєм. А втім, закон не призведе до негайного блокування TikTok.

Раніше президент США Джо Байден заявляв, що готовий підписати закон, який обмежить роботу TikTok в країні.

Як повідомлялося, Конгрес США схвалив рішення про заборону китайської соціальної мережі TikTok. Застосунок буде недоступний для завантаження через 270 днів, якщо китайський власник не продасть платформу.

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Теги: Китай закон президент TikTok застосунок блокування

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