«Мамине сонечко»: Артем Пивоваров поділився щемливим фото з найдорожчою людиною

Українці з захопленням відреагували на дитяче фото співака

Український співак, заслужений артист Артем Пивоваров опублікував у соцмережі своє дитяче фото разом із мамою. Про це пише «Главком».

На чорно-білій світлині хлопчику приблизно пів року, він широко посміхається. Його під руки міцно тримає матір.

Малюк Артем з мамою соцмережі Пивоварова

У коментарях українці відреагували на світлину, яка не має жодного підпису від автора, лише смайлик. «Твоя мама завжди була і є красуня, і виростила такого красеня. Ти її гордість», – пишуть шанувальники творчості співака.

Ім'я матері Артема Пивоварова не згадується у відкритих джерелах. Відомо, що вона переїхала з Вовчанська до Харкова, працює лікарем. Майбутнього артиста виховували мама та бабуся, бо батько Артема пішов із родини, коли його синові були лише три місяці. Сам хлопчик народився 28 червня 1991 року у Вовчанську Харківської області.

Також виконавець показав шанувальникам, яким був у дитинстві, опублікувавши фото з мамою.

Український співак Артем Пивоваров з мамою соцмережі Пивоварова

«Главком» також писав, як співак шукав свій стиль, на початку кар'єри змінюючи багато образів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами з нагоди дня Конституції низку видатних діячів. Серед нагороджених був і Артем Пивоваров, якому присвоєно почесне звання «Заслужений артист України».

До слова, нещодавно ходили чутки про роман Пивоварова з відомою блогеркою Іриною Пістрюгою. Нещодавно вона розкрила правду.