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Українка стала лавреаткою престижної культурної премії

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Українка стала лавреаткою престижної культурної премії
Українка стала лавреаткою європейської культурної премії KAIROS у Німеччині
фото нта

Церемонія нагородження відбудеться 4 червня 2023 року у Гамбурзі

Українська культурна менеджерка та кураторка «Асортиментної кімнати» в Івано-Франківську Альона Каравай стала лавреаткою європейської культурної премії KAIROS у Німеччині, повідомляє Суспільне Культура.

Ця премія має бути ніби своєрідним трампліном і розрахована на тих, хто знаходиться посередині професійного й кого, за думкою журі, можна зараз «підкинути». Тому для мене ця премія – не про досягнення, а про аванс та про кредит довіри, який треба відпрацювати», – відмітила лавреатка.

За словами кураторки, грошову винагороду вона планує передати на підтримку громадських та волонтерських ініціатив, повязанаих з відбудовою Донеччини – регіону, з якого родом кураторка.

Європейською культурною премією KAIRO з 2007 року визначають європейських митців та науковців у галузях сценічне мистецтво, музика, архітектура, кіно, фотографія, література та журналістика. Вона надається, як культурним діячам, так і художникам, що "уможливлюють культурні процеси" у якості «поштовху для подальшої роботи».

Між іншим, у лікарні Лос-Анджелеса у 84 роки від наслідків серцевого нападу померла британська авторка детективів Енн Перрі, яка у віці 15 років допомогла подрузі вбити її матір. Про це повідомляє The Guardian.

 

Теги: культура мистецтво премія

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