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Японія взялась боротись із масовим туризмом

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Японія взялась боротись із масовим туризмом
Кількість туристів, які хочуть побачити Японію зростає
фото із відкритих джерел

Влада Японії впровадила низку заходів для обмеження кількості туристів 

Масовий туризм став настільки «заразним» явищем, що стає справжньою проблемою для Японії. Про це пише iestafeta.

Згідно із останніми даними Національної туристичної організації Японії, кількість відвідувачів у 2024 році набагато перевищує рівень до пандемії. 

Тільки у вересні країна прийняла 2,87 млн туристів, що на 31,5% більше, ніж за той же місяць 2023 року, і на 26% більше, ніж у 2019 році.

Ситуація із туристами вплинула також і на курс ієни. Влада Японії звинувачує іноземців у обвалі національної валюти, яка останніми тижнями перебуває на історичному мінімумі.

Японія прагне захистити довкілля, тому стала вводити податки на в'їзд у країну, причому різні для різних островів і префектур: наприклад, з 1 липня гора Фудзі обмежила кількість відвідувачів до 4 тис. осіб на день і вимагає сплати збору у розмірі 2000 єн (528 грн) за сходження стежкою Йосіда, найпопулярнішою серед альпіністів.

Іншим заходом, на прикладі деяких європейських міст, стало застосування туристичного податку з людини і за ніч: у Кіото цей податок варіюється від 200 до 1000 єн (52-264 грн), хоча на острові Хоккайдо він становить до 2000 єн (528 грн). Японія готує й низку інших заходів, про які поки не оголошує, але які країна буде змушена вводити проти навали туристів. 

Нагадаємо, одним із лідерів негостинного туризму можна назвати Японію. Вона є одним із туристичних напрямків, який і досі вважаються загадковими саме через певну закритість. До того ж часто звична культура Європи разюче відрізняється від місцевої. 

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Теги: податки Японія туризм культура

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