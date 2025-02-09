«Я не членкиня, я член». Конфуз на Нацвідборі «Євробачення-2025»
Павленко зробила зауваження журналістці через використання фемінітивної форми
Фінал Національного відбору на «Євробачення 2025» відбувся 8 лютого. Втім, без курйозних моментів не обійшлось. Під час розмови у грін-румі журналістка Анна Тульєва звернулась до однієї з судей Нацвідбору, солістки гурту Go_A Катерини Павленко, щоб запитати про атмосферу.
Журналістка сказала, що поруч з нею «цьогорічна членкиня журі Катерина Павленко та головний дрімер країни Меловін». Павленко зробила зауваження їй через використання фемінітивної форми.
Вона наголосила: «Я позиціоную себе як член, тому не називайте мене членкиня». Водночас додала, що атмосфера чудова.
Жартома співак Меловін також відрегував на слова Павленко та сказав: «Мене можна ніяк не позиціонувати».
До слова, згідно з підрахунками голосів глядачів та журі, на 69-му пісенному конкурсі Україну представить гурт Ziferblat у швейцарському місті Базель. У конкурсі візьмуть участь 38 країн, з яких 32 змагатимуться у півфіналах. До фіналу потраплять до 20 переможців півфіналів.
Фінал національного відбору на «Євробачення-2025» вели телеведуча Марія Єфросиніна, офіційний голос пісенного конкурсу в Україні Тімур Мірошниченко та стендап-комік Василь Байдак.
Подивитися запис онлайн-трансляції фіналу можна тут.
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