«Я не членкиня, я член». Конфуз на Нацвідборі «Євробачення-2025»

Павленко зробила зауваження журналістці через використання фемінітивної форми

Фінал Національного відбору на «Євробачення 2025» відбувся 8 лютого. Втім, без курйозних моментів не обійшлось. Під час розмови у грін-румі журналістка Анна Тульєва звернулась до однієї з судей Нацвідбору, солістки гурту Go_A Катерини Павленко, щоб запитати про атмосферу.

Журналістка сказала, що поруч з нею «цьогорічна членкиня журі Катерина Павленко та головний дрімер країни Меловін». Павленко зробила зауваження їй через використання фемінітивної форми.

Вона наголосила: «Я позиціоную себе як член, тому не називайте мене членкиня». Водночас додала, що атмосфера чудова.

Жартома співак Меловін також відрегував на слова Павленко та сказав: «Мене можна ніяк не позиціонувати».

До слова, згідно з підрахунками голосів глядачів та журі, на 69-му пісенному конкурсі Україну представить гурт Ziferblat у швейцарському місті Базель. У конкурсі візьмуть участь 38 країн, з яких 32 змагатимуться у півфіналах. До фіналу потраплять до 20 переможців півфіналів.

Фінал національного відбору на «Євробачення-2025» вели телеведуча Марія Єфросиніна, офіційний голос пісенного конкурсу в Україні Тімур Мірошниченко та стендап-комік Василь Байдак.

Подивитися запис онлайн-трансляції фіналу можна тут.