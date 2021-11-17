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    Уряд оприлюднив постанову, через яку Ткаченко зібрався у відставку

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    Олександр Ткаченко написав заяву про відставку 11 листопада - Уряд оприлюднив постанову, через яку Ткаченко зібрався у відставку
    Олександр Ткаченко написав заяву про відставку 11 листопада
    фото: glavcom.ua

    За рішенням уряду Держкіно переходить в управління Кабміну

    Кабінет міністрів оприлюднив свою постанову, згідно з якою Державне агентство з питань кіно є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом міністрів. Документ розміщено на Урядовому порталі.

    «Установити, що Державне агентство з питань кіно є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України», – йдеться в постанові.

    Кабмін доручив Міністерству культури та інформаційної політики підготувати та внести уряду у місячний строк в установленому порядку пропозиції щодо внесення до актів законодавства змін, які випливають з цієї постанови.

    Постанова Кабміну щодо Держкіно

    Постанова Кабміну щодо Держкіно

    Документ набуває чинності з дня його опублікування.

    Як повідомляв «Главком», 11 листопада Олександр Ткаченко написав заяву про відставку з посади міністра культури та інформаційної політики. Він пояснив, що причинами стали недофінансування в сфері культури, а також те, що рішення Кабміну щодо Держкіно ухвалювалося без погодження з МКІПом.

    У вівторок 16 листопада Комітет Верховної Ради не підтримав відставку Ткаченка.

    Також 16 листопада голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що «слуги» не підтримають відставку Олександра Ткаченка з посади міністра культури.

    «Просто не голосуватимемо – і все: нехай тоді буде заручником цієї ситуації», – сказав нардеп.

    За словами Арахамії, Ткаченко мав обговорити рішення про своє бажання піти у відставку із членами фракції «Слуга народу».

    До слова, прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає правильними ті рішення, через які подав у відставку міністр культури Олександр Ткаченко. Розділення Мінкультури та Держкіно прем'єр назвав виправданим.

    Теги: Кабмін міністр кіно уряд Олександр Ткаченко
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    Уряд оприлюднив постанову, через яку Ткаченко зібрався у відставку