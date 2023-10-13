Найдавніший храм Чернігова позбувся імперської символіки
Після зауваження науковців священники Спасо-Преображенського собору демонтували ікону царя Миколи і винесли її із українського храму
Із Спасо-Преображенського собору Чернігова, що є найстарішим храмом міста, була вилучена російська імперська символіка – ікона останнього російського імператора Миколи II та його сім’ї. Про це повідомляє заповідник «Чернігів стародавній».
Як зазначається, Спасо-Преображенський собор входить до складу Національного архітектурно-історичного заповідника «Чернігів стародавній» і є державною власністю, яку використовувала як діючий храм УПЦ МП.
«Кілька днів тому розпочала роботу комісія Міністерства культури та інформаційної політики України з приймання-передачі державного майна Національного архітектурно-історичного заповідника «Чернігів стародавній». Після зауваження науковців священники Спасо-Преображенського собору демонтували згадану ікону і винесли її із українського храму», – йдеться у повідомленні.
Спасо-Преображенський собор є одним із найдавніших храмів Русі. Він розташований у історичному середовищі Чернігова, у центрі колишнього дитинця. Будівництво собору було розпочато приблизно у 1033—1034 роках за розпорядженням першого відомого за літописами чернігівського князя Мстислава Володимировича. Вперше літописи згадують про «церкву святого Спаса» у 1036 році, коли князь Мстислав раптово помер. Вірогідно, після його смерті спорудження храму припинилося, він був добудований при наступному чернігівському князеві – Святославі Ярославичі.
Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України відреагувала на депутатське звернення та демонтувала із вхідних воріт Свято-Покровського монастиря в Києві зображення російського царя Миколи ІІ.
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