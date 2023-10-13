Найдавніший храм Чернігова позбувся імперської символіки

Після зауваження науковців священники Спасо-Преображенського собору демонтували ікону царя Миколи і винесли її із українського храму

Із Спасо-Преображенського собору Чернігова, що є найстарішим храмом міста, була вилучена російська імперська символіка – ікона останнього російського імператора Миколи II та його сім’ї. Про це повідомляє заповідник «Чернігів стародавній».

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Як зазначається, Спасо-Преображенський собор входить до складу Національного архітектурно-історичного заповідника «Чернігів стародавній» і є державною власністю, яку використовувала як діючий храм УПЦ МП.

«Кілька днів тому розпочала роботу комісія Міністерства культури та інформаційної політики України з приймання-передачі державного майна Національного архітектурно-історичного заповідника «Чернігів стародавній». Після зауваження науковців священники Спасо-Преображенського собору демонтували згадану ікону і винесли її із українського храму», – йдеться у повідомленні.

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