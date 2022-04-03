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    Відомий співак пішов служити до Збройних сил

    Макс Барських&nbsp;буде воювати проти російських окупантів&nbsp; - Відомий співак пішов служити до Збройних сил
    Макс Барських буде воювати проти російських окупантів 
    скріншот з відео

    Військові навчання у артиста починаються

    Український співак Макс Барських захищатиме Україну від окупантів не лише словом, а й ділом.

    У своєму Instagram артист розповів, що 3 квітня відправляється на військові навчання. За словами виконавця, місяць тому він тримав у руках лише мікрофон, а нині ж навчатиметься користуватися зброєю.

    «Від завтрашнього дня починаю навчання. Хто б міг собі уявити. Ще місяць тому єдине, що було у мене в руках, - це мікрофон. А нині часи змінюються. Скажіть, як будемо святкувати нашу перемогу, які у вас є ідеї?», – поділився співак.

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    Допис, поширений Max Barskih Макс Барских (@max_barskih)

    Нагадаємо, раніше Барських заявив, що готовий пожертвувати своєю кар’єрою заради України і офіційно заборонив використання своєї музики на території Росії.

    Зазначимо, від початку ворожого вторгнення російських військових на територію України, чимало знаменитостей пішло захищати країну від окупантів. Серед них, зокрема, й соліст гурту Бумбокс Андрій Хливнюк. Співак нещодавно потрапив під мінометний обстріл та отримав поранення обличчя, а нині ж повернувся до тероборони.

    Теги: росія окупанти ЗСУ армія війна військові навчання Україна артист окупація співак #stoprussia
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    Відомий співак пішов служити до Збройних сил