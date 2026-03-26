Зеленський прибув до Саудівської Аравії на важливі зустрічі

Наталія Порощук
Наталія Порощук
Зеленський прибув до Саудівської Аравії на важливі зустрічі
Президент проведе зустрічі в Саудівській Аравії
Президент: Ми цінуємо підтримку та підтримуємо тих, хто готовий працювати разом із нами заради безпеки

У четвер, 26 березня, президент України Володимир Зеленський прибув до Саудівської Аравії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Прибув до Саудівської Аравії. Заплановані важливі зустрічі. Ми цінуємо підтримку та підтримуємо тих, хто готовий працювати разом із нами заради безпеки», – йдеться у повідомленні.

До слова, Володимир Зеленський повідомляв, що Україна працює над тим, аби обміняти дрони-перехоплювачі на ракети для ППО. «До нас звернулися Сполучені Штати Америки щодо їхніх баз на території близькосхідних країн. До нас також звернулися Саудівська Аравія, Катар, Об’єднані Арабські Емірати, Бахрейн, Йорданія, Кувейт. З кимось ми вже працюємо, і наші експертні команди вже на місці: оцінюють ситуацію, діляться безцінним досвідом», – сказав він.

Нагадаємо, українські спеціалісти уже здійснили декілька успішних уражень іранських дронів в одній з країн Близького Сходу. При цьому прямий продаж українських дронів-перехоплювачів до країн регіону все ще заблокований на рівні керівництва держави.

