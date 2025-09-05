Головна Країна Політика
Президент розповів перші деталі зустрічі з Фіцо

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс

Президент України поінформував прем'єр-міністра Словаччини про результати засідання «коаліції охочих»
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Глава держави повідомив, що Україна продовжуватиме вести перемовини зі Словаччиною

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із премʼєр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Глава держави назвав зустріч «змістовною». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрінформ». 

«Дякую за цей візит. У нас була змістовна розмова. Важливо, що цей наш діалог є. Ми будемо продовжувати його», – сказав він.

Зеленський зазначив, що поінформував прем'єр-міністра Словаччини про розмову із президентом США Дональдом Трампом та результати засідання «коаліції охочих». Водночас глава держави зазначив, що сторони мають зберігати прагматичний характер роботи на рівні лідерів та у міжурядовій роботі.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо відвідав Україну для двосторонньої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Словацьке інформаційне агентство Tasr повідомляло, що головною темою переговорів між Фіцо та Зеленським буде енергетична інфраструктура. Після зустрічі запланована спільна пресконференція, де будуть озвучені результати переговорів.

Як відомо, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо мав намір передати президенту України Володимиру Зеленському послання, які він підготував після зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.

До слова, у Парижі пройшла зустріч «коаліції охочих». Під час неї політики обговорили готовність кожної з країн зробити внесок у гарантування безпеки.

Теги: Роберт Фіцо Володимир Зеленський переговори

