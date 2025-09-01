Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський поговорив із новою президенткою Міжнародного олімпійського комітету

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський поговорив із новою президенткою Міжнародного олімпійського комітету
Український президент запросив Кірсті Ковентрі в Київ
фото: president.gov.ua/Офіс президента

За словами глави держави, Україна розраховує, що МОК збереже принципову позицію щодо Росії та Білорусі

Президент України Володимир Зеленський привітав Кірсті Ковентрі з обранням на посаду президента Міжнародного олімпійського комітету. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави держави.

«Говорив із президенткою Міжнародного олімпійського комітету Кірсті Ковентрі. Привітав з обранням на посаду, побажав успіху та подякував за підтримку України й українських спортсменів і спортсменок з боку МОК», – написав він.

Глава держави зазначив, що за час повномасштабної війни від російських ударів загинули понад 600 українських спортсменів і тренерів, були зруйновані сотні спортивних об’єктів. Зеленський зазначив, що Україна готова поділитися всією необхідною інформацією, а також запросив Ковентрі до України.

«Кожну спортивну подію, до якої російська держава дотягується, вона завжди намагається викрутити на користь своїй державній пропаганді, а це – пропаганда ненависті та війни. Тому треба тримати дистанцію між спортивним рухом і цим російським злом. Говорили зараз, зокрема, про підготовку до зимової Олімпіади-2026 в Італії. Не тільки ми, в Україні, але й багато інших країн, що захищають життя, однаково розраховують, що МОК збереже принципову позицію, яка була під час Олімпіади в Парижі і щодо агресивної Росії, і щодо її спільниці Білорусі», – написав він.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет відмовився коментувати участь міністра спорту РФ та керівника Олімпійського комітету Росії Михайла Дегтярьова у пропагандистському заході – церемонії відкритті турніру «Кубок Захисників Вітчизни», в якому брали участь російські окупанти. 

До слова, колишній президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах назвав Олімпіаду-2024 у Парижі як одне зі своїх головних досягнень на посаді.

Читайте також:

Теги: Міжнародний олімпійський комітет Володимир Зеленський Кірсті Ковентрі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зустріч Зеленського та Трампа на саміті НАТО
Трамп може зустрітися із Зеленським цього тижня – Financial Times
Вчора, 23:33
Президент назвав країни, які готові бути майданчиком для перемовин про закінчення війни
Зеленський перелічив країни, які готові стати майданчиком для переговорів із РФ
30 серпня, 20:48
Указ і рішення РНБО не можна тлумачити як вічну чи довічну норму, вважають експерти
Як розуміти указ Зеленського про неможливість переговорів з Путіним? Пояснення експертів
30 серпня, 20:33
На цей час відомо про 23 загиблих внаслідок обстрілу Києва 28 серпня
Зеленський про пошукові роботи в Києві: Доля вісьмох людей залишається невідомою
29 серпня, 10:12
Ніхто і ніде не звертає увагу на гуманітарний вимір «швидкого миру»
Чого насправді варті «швидка мирна угода» і «гарантії Путіна»?
17 серпня, 16:01
«Редіс» отримав державну нагороду за особисту мужність
Зеленський нагородив командира «Азову» орденом Богдана Хмельницького
17 серпня, 11:35
Переговори про закінчення війни та цифровий ТЦК. Головне за 7 серпня
Переговори про закінчення війни та цифровий ТЦК. Головне за 7 серпня
7 серпня, 21:00
Туреччина наполягає на необхідності переговорів України та РФ
Україні та РФ потрібно шукати ґрунт для порозуміння – радник Ердогана
6 серпня, 18:41
Речник Кремля зробив заяву про зустріч Зеленського та Путіна
Путін готовий до зустрічі із Зеленським: деталі від Кремля
4 серпня, 12:31

Політика

Зеленський підтвердив зустріч «коаліції охочих»
Зеленський підтвердив зустріч «коаліції охочих»
Зеленський поговорив із новою президенткою Міжнародного олімпійського комітету
Зеленський поговорив із новою президенткою Міжнародного олімпійського комітету
МЗС повідомило про результати засідання Ради Україна – НАТО, скликаного через обстріли РФ
МЗС повідомило про результати засідання Ради Україна – НАТО, скликаного через обстріли РФ
Уряд провів кадрові зміни у трьох міністерствах
Уряд провів кадрові зміни у трьох міністерствах
Держаудитслужба анонсувала географію ревізій у другому півріччі: кому приготуватися?
Держаудитслужба анонсувала географію ревізій у другому півріччі: кому приготуватися?
Уряд призначив керівну раду Інвестиційного фонду з відбудови України
Уряд призначив керівну раду Інвестиційного фонду з відбудови України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
284K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 вересня: ситуація на фронті
113K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 вересня 2025
51K
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
21K
Підозрюваного у вбивстві Парубія затримано: перші кадри
15K
Путін у Китаї зробив низку заяв щодо України
7056
Вбивство Парубія: з'явилася нова інформація про підозрюваного

Новини

МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
Сьогодні, 17:23
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 05:55
Привітання з Днем шахтаря: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 06:38
Неправильна передача показів за електроенергію: ДТЕК поділився алгоритмом
Вчора, 00:00
До 4 тис. грн кожному: уряд збільшив розміри виплат для певної категорії осіб
Вчора, 00:00
У Львові вбито Андрія Парубія (оновлено)
30 серпня, 12:38

Прес-релізи

У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
29 серпня, 10:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua