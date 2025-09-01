Зеленський поговорив із новою президенткою Міжнародного олімпійського комітету

За словами глави держави, Україна розраховує, що МОК збереже принципову позицію щодо Росії та Білорусі

Президент України Володимир Зеленський привітав Кірсті Ковентрі з обранням на посаду президента Міжнародного олімпійського комітету. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави держави.

«Говорив із президенткою Міжнародного олімпійського комітету Кірсті Ковентрі. Привітав з обранням на посаду, побажав успіху та подякував за підтримку України й українських спортсменів і спортсменок з боку МОК», – написав він.

Глава держави зазначив, що за час повномасштабної війни від російських ударів загинули понад 600 українських спортсменів і тренерів, були зруйновані сотні спортивних об’єктів. Зеленський зазначив, що Україна готова поділитися всією необхідною інформацією, а також запросив Ковентрі до України.

«Кожну спортивну подію, до якої російська держава дотягується, вона завжди намагається викрутити на користь своїй державній пропаганді, а це – пропаганда ненависті та війни. Тому треба тримати дистанцію між спортивним рухом і цим російським злом. Говорили зараз, зокрема, про підготовку до зимової Олімпіади-2026 в Італії. Не тільки ми, в Україні, але й багато інших країн, що захищають життя, однаково розраховують, що МОК збереже принципову позицію, яка була під час Олімпіади в Парижі і щодо агресивної Росії, і щодо її спільниці Білорусі», – написав він.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет відмовився коментувати участь міністра спорту РФ та керівника Олімпійського комітету Росії Михайла Дегтярьова у пропагандистському заході – церемонії відкритті турніру «Кубок Захисників Вітчизни», в якому брали участь російські окупанти.

До слова, колишній президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах назвав Олімпіаду-2024 у Парижі як одне зі своїх головних досягнень на посаді.