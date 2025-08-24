Головна Країна Культура
Зеленський виступив на церемонії нагородження відзнакою «Національна легенда України»: текст

Зеленський виступив на церемонії нагородження відзнакою «Національна легенда України»: текст
Напевно так - Зеленський виступив на церемонії нагородження відзнакою «Національна легенда України»
фото: Офіс президента

«Легенди серед нас. Дякуємо нашим легендам»

Президент України Володимир Зеленський виступив під час церемонії нагородження відзнакою «Національна легенда України». «Главком» публікує повний текст з виступу президента.

«Шановні присутні, дорогі українці, українки, дорогі наші легенди, пані та панове!

Передусім я вітаю всіх вас на церемонії «Національна легенда України»! І цьогоріч вона особлива. Вона відзначає свій перший ювілей – п’ять років із дня заснування.

Я добре пам’ятаю той день у дуже важливий рік для нашої країни, для нашої незалежності – 30-річчя незалежності України. В Маріїнському палаці під мирним нашим українським небом народилась така, нова й дуже важлива, традиція великої державної та суспільної поваги. Дуже красивої. Дуже достойної. На мій погляд, дуже правильної.

Бо як це важливо, коли держава помічає та відзначає людей, які присвячують їй своє життя. Коли Україна щиро каже «дякую» українцям, українкам з великої літери, які робили й роблять важливі, великі справи. У ХХ столітті, від початку незалежності чи в часи великої війни. Коли ми точно знаємо: нам є ким пишатись. І ми точно знаємо: легенди – серед нас.

І як це важливо, коли є можливість вшановувати їх живими. Дарувати їм оплески, які вони можуть почути. Відзначати нагородами, по які вони можуть піднятись на сцену. І як це важливо – не забувати тих, кого з нами, на жаль, уже немає. Наші легенди, які на небесах, але які все одно з нами. Завдяки своїм історіям, своїм справам, своєму спадку вони з нами, вони тут, із нашими людьми, вони з Україною.

І я дуже щасливий, що п’ятий рік поспіль попри війну, попри те, що Росія спробувала забрати в нас усе, ми продовжуємо цю традицію. Україна відзначає своїх легенд, які так нас усіх надихають, яким аплодує світ. І традиційно я хочу представити сьогодні кожного й кожну.

Більш ніж шість десятиліть свого життя він присвятив роботі задля зміцнення нашої держави. Один з авторів Концепції національної безпеки та оборони України, першої Національної космічної програми, стратегії будівництва і розвитку Збройних Сил України. Його називають батьком ракетної та космічної галузі незалежної України. Академік, Герой України, національна легенда української обороноздатності Володимир Павлович Горбулін.

Світові критики називають її наступницею Марії Каллас, Монсеррат Кабальє, Соломії Крушельницької. Вона підкорила всі головні сцени оперного світу: Ла Скала, Метрополітен-опера, Ковент-Гарден. Її називають найкращою у світі виконавицею партії в «Аїді». Національна легенда української та світової опери Людмила Монастирська.

Майже кожен його день – це чиєсь врятоване життя. Його лікарська бригада на Дніпровщині приймала один із найбільших потоків поранених наших героїв, наших воїнів. Він був безпосередньо залучений до допомоги більш ніж 20 тисячам наших поранених захисників. Допоміг бійцям із 55 військових частин на Донеччині, на нашій Харківщині. Капітан медичної служби, командир медичної роти наших Сухопутних військ, батько чотирьох дітей, лікар, рятівник для тисяч воїнів, національна легенда України Андрій Сем’янків.

Цьогоріч він відсвяткував ювілей – 80 років. Більшість із них він дарує нашим людям свій неймовірний спів. Чимало пісень у його виконанні увійшли до золотого фонду української музики XX століття. І найкращий доказ цього – мільйони українців абсолютно різних поколінь, які люблять його і люблять його музику. І в яких досі викликає захоплення й викликає гордість, коли у складі легендарного тріо відбулося легендарне, перше виконання «Червоної рути». Герой України, національна легенда української естради Василь Іванович Зінкевич.

Вона в усіх сенсах цього слова доводить: українцям до снаги будь-які висоти. Українці здатні підкорювати будь-які вершини. Українці – переможці за духом. Вона творить славу нашої держави, нашого спорту, нашого характеру. І навіть сьогодні, фактично просто в ці миті, підкорюючи нову висоту на етапі Діамантової ліги в Лозанні (нагородження відзнакою «Національна легенда України» відбулося 20 серпня. – Ред.). Ми тримаємо за неї, безумовно, кулаки, щиро віримо в перемогу та вітаємо її із цією відзнакою сьогодні. Переможниця Олімпіади в Парижі, багаторазова чемпіонка світу та Європи, наймолодша національна легенда в нашій історії нашої держави Ярослава Магучіх.

Його мова – це мова кольору. Поєднання фарб, що, як нервові клітини, створюють таке відчуття: відчуття прекрасного, відчуття України. Із цим погодиться кожен, хто бачив його легендарний цикл робіт «Український мотив». Його називають найдорожчим українським художником за рекорди продажу сучасного українського мистецтва на світовому артринку. Але, я певен, його живопис є безцінним для всіх нас. Бо він – про значно більше, ніж матеріальне. Він про українську красу, українську душу. Неповторну й чарівну. Національна легенда українського живопису Анатолій Дмитрович Криволап.

Його називали богом танцю та добрим генієм балету XX століття. Один із найвидатніших танцівників сучасності. Засновник академії танцю при Гранд-опера. Почесний президент Всесвітньої ради танцю ЮНЕСКО. За його внесок у культуру Шарль де Голль пропонував йому французьке громадянство, але він тактовно відмовився, бо завжди ідентифікував себе як киянин, як українець. Цьогоріч ми відзначаємо 120-ту річницю з дня його народження. Національна легенда світового балету, великий і геніальний Серж Лифар.

Під час Другої світової війни разом із родиною він був депортований з Батьківщини. Він був змушений залишити Україну, але Україна залишилась у його серці. Всі ці роки він зберігав у собі цей важливий зв’язок – зв’язок зі своєю рідною землею, українською культурою, українським народом. Його фонд допомагає сотням проєктів для наших людей – і в Канаді, і в Україні. Допомагає десятки років. І, за словами експертів, загальну суму його допомоги вже просто неможливо порахувати точно. Кілька років тому він був інтродукований до Канадської алеї слави. Сьогодні ж він отримує справедливе визнання від своєї рідної України. Яка цінує. Яка каже: «Дякуємо за все». Меценат, національна легенда України Джеймс Темертей.

Одного дня про них буде написана не одна книга. Одного дня про цю операцію буде знято не один фільм. Особливі лауреати цієї відзнаки за всю історію. Ми не можемо показати їхніх облич, ми не можемо назвати їхніх імен і прізвищ, але для того, щоб зрозуміти внесок у сучасну історію України, достатньо одного слова: «павутина». Більш ніж рік на підготовку. І лише декілька людей, які знали деталі. Чотири атакованих аеродроми Росії. Сорок один знищений або пошкоджений ворожий літак – фактично третина стратегічної авіації Росії. Це легендарна операція, яка вже увійшла у світову історію. Яка показала, на що спроможні наші українські спецслужби, наша держава. Одного дня ви дізнаєтесь усі нюанси, усі деталі, усі імена. А поки що все це заслуговує на наші оплески. Національна легенда цієї війни, української безпеки – Служба безпеки України, операція «Павутина».

Його голос ми впізнаємо з мільйона інших. І для нас він давно більше ніж музикант і поет. Символ уже кількох поколінь. Без сумніву – голос нації. Його музикою звучить те, що всередині в мільйонів наших людей. Так, у душі, у серці. Так звучить українська душа, українська любов, український біль, українська міць і наш дух, безумовно. Для кожного, хто під цю музику, вмикаючи ліхтарики на телефоні, запалює вогник у серці. Коли кожен із нас каже: «Я не здамся без бою». Коли кожен знає, що все буде добре. Кожен вірить, що настане день, закінчиться війна… І ми обіймемо одне одного. Так лагідно. І більше не відпустимо. Національна легенда України, нашої української музики Святослав Вакарчук.

Концепція цьогорічної премії – «Об’єднані легендарною країною». Про це свідчить широка географія походження наших легенд: від столиці до всіх наших прекрасних міст, наших невеличких сіл у різних куточках нашої держави. А все це разом – доказ того, наскільки унікальною є наша українська земля. Яку вона має магію, у різні часи даруючи Україні, усьому світу видатних, талановитих, сильних, прекрасних людей. Українців та українок. Які заслуговують на те, аби кожен міг розвивати подарований Богом і цією землею дар у мирі, безпеці, у середовищі без війни.

Ми робимо все, аби такі часи стали для України нашою новою реальністю. Аби нарешті отримали ми справедливий мир. Аби наступні «Національні легенди» відбувались так, як колись проходила наша перша – у неймовірній атмосфері: український вечір під неймовірним нашим небом незалежної України. Віримо в це. Працюємо над цим. І ми це зробимо. Об’єднані заради цього. Дякуємо вам! Дякуємо нашим воїнам!

Слава Україні!»

Нагадаємо, 20 серпня напередодні Дня Незалежності України президент Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська відзначили видатних людей нагородою «Національна легенда України». Серед них був Василь Зінкевич, Ярослава Магучіх, Святослав Вакарчук та інші.

Теги: Володимир Зеленський артист музикант державні нагороди

