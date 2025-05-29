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650 епізодів розладів дихання за ніч: у Києві лікарі врятували хлопчика з рідкісним синдромом

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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650 епізодів розладів дихання за ніч: у Києві лікарі врятували хлопчика з рідкісним синдромом
фото: Охматдит

Через тяжкі порушення сну хлопчик страждав від хронічної втоми, метаболічних збоїв і перебував у критичному стані

У Києві лікарі врятували дитину із синдромом Прадера-Віллі, який пережив понад 650 епізодів розладів дихання уві сні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на фахівців Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит».

Зазначається, що через тяжкі порушення сну хлопчик страждав від хронічної втоми, метаболічних збоїв і перебував у критичному стані.

«Хлопчика звати Женя. Коли йому було 10 місяців, мама помітила, що він не розвивається так, як інші діти, мав надмірну вагу, реагував на зовнішній світ не так, як ровесники. Батьки відвідували лікарні, записували дитину на масажі. Проте значних покращень не було. Тоді в 2018 році родина за рекомендацією звернулася до НДСЛ «Охматдит».  У нашій лікарні генетики встановили хлопчику діагноз – Синдром Прадера-Віллі. Це рідкісне генетичне захворювання, яке часто призводить до порушення мʼязового тонусу, небезпечного для життя збільшення ваги, гормональних порушень та інших ускладнень», – йдеться в повідомленні.

Цьогоріч хлопчик потрапив до лікарні вже в критичному стані. У нього було ускладнене дихання, сині губи та обличчя, постійна сонливість, холодні руки, хрипи. Дитину одразу направили на полісомнографічне дослідження – діагностику дихання під час сну.

За результатами полісомнографії лікарі дитячої лабораторії сну виявили по 91 порушенню дихання за годину під час сну. Загалом за період сну – 658 епізодів дихальних розладів. Окрім цього, середній рівень сатурації під час дослідження становив 59%. Це серйозна гіпоксія для всього організму. Мінімальний рівень сатураціі був критично низьким – всього 21%.

«Це один з найважчих випадків у нашій практиці, антирекорд. Кожна зупинка або порушення дихання під час сну супроводжується або пробудженням пацієнта, або порушенням загалом структури сну, що призводить до хронічної втоми, зниження памʼяті та концентрації, метаболічних порушень та негативного впливу на серцево-судинну систему. Внаслідок цього розвивається денна сонливість. Основною причиною був його синдром, тому що він супроводжується надмірною вагою і мʼязовою слабкістю. Під часну сну організм розслабляється, знижується тонус мʼязів, тоді збільшується ризик розвитку порушень дихання. Крім того, він має лор-патологію. У нього викривлення перетинки і збільшені мигдалинки. Це також є причиною порушення дихання у дітей загалом», – пояснює Роман Шевченко, завідувач дитячої лабораторії сну НДСЛ «Охматдит».

Жені терміново призначили неінвазивну вентиляцію легень – спеціальний апарат, що допомагає дихати під час сну. І вже після першої ночі він наче ожив. Зникла сонливість. Повернувся інтерес до життя. Хлопець навіть проходив по 18 тисяч кроків у день.

Пацієнт навіть прогулявся Києвом і відвідав столичний зоопарк, пройшовши за день 18 тисяч кроків. Після стабілізації стану школяра виписали додому.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у клінічній лікарні «Феофанія» вперше виконали унікальну мікрохірургічну операцію, яка дозволила зберегти ногу пораненому військовому та уникнути ампутації.

 

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Теги: здоров'я Охматдит

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