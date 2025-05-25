Головна Країна Здоров'я
search button user button menu button

Прогноз магнітних бур на 25-27 травня: якою буде сонячна активність

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Прогноз магнітних бур на 25-27 травня: якою буде сонячна активність
Активність Сонця з 25 по 27 травня 2025 року
фото з відкритих джерел

Магнітні бурі впливають на атмосферний тиск, через це деякі люди можуть відчувати головний біль, втому та стрес

«Главком» підготував для вас прогноз магнітних бур на наступні три дні, що базується на даних, які надає Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA. Вимірюється геомагнітна активність за шкалою від 0 до 9. Для позначення використовується планетарний К-індекс, якщо показник 5 і вище – то це сильна магнітна буря.

25 травня

У неділю, 25 травня, очікується сонячна активність з К-індексом 1,4 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям.

26 травня

У понеділок, 26 травня, очікується сонячна активність з К-індексом 2,67 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям.

27 травня

У вівторок, 27 травня, очікується сонячна активність з К-індексом 2,67 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям.

Важливо зазначити, що прогнози магнітних бур можуть змінюватися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години. Тому рекомендуємо регулярно слідкувати за змінами, вся актуальна інформація на сьогодні нижче:

Що таке магнітна буря

Магнітна буря – явище, викликане регулярними спалахами і вибухами на Сонці, в результаті яких виділяється значна кількість сонячної енергії. Вона складається із заряджених частинок (протонів і електронів), які швидко рухаються у різних напрямках, у тому числі до Землі. Коли вони досягають магнітосфери Землі, відбувається активність, яку науковці називають магнітними бурями або сонячними бурями.

Для розрізнення магнітних бурів використовується індекс рівня потужності, відомий як К-індекси. Коливання в частинах від К-індексу 1 до К-індексу 4 вважаються незначними і часто залишаються непоміченими для жителів Землі. Будь-які магнітні бурі, які перевищують К-індекс 5, класифікуються як бурі червоного рівня, які найбільше можуть вплинути на життя людини та призвести до зниження загального самопочуття. Крім того, під час магнітних бур високого рівня, такі джерела зв'язку, як вежі стільникового зв'язку, супутники, радіочастоти та GPRS, можуть зазнати збоїв у роботі. Під час магнітних бур, які досягають К-індексу 7 або 8, можна спостерігати полярні сяйва.

Як магнітні бурі впливають на людей?

Магнітні бурі впливають на атмосферний тиск, через це деякі люди можуть відчувати головний біль, втому та стрес. Не існує спеціальних ліків від магнітних бур, але долаючи симптоми за допомогою звичайних ліків, ви зможете полегшити свій стан.

Як допомогти організму під час магнітних бур?

  • Дотримуватися режиму дня і харчування – повноцінно висипатися, їсти здорову і корисну їжу.
  • Виключити гостре, солоне, жирне, алкоголь, знизити кількість кави.
  • Пити трав’яні чаї та багато води.
  • Здійснювати прогулянки на свіжому повітрі, по можливості – вибратися за місто. Але уникати прямого попадання сонячних променів.
  • Невеликі фізичні навантаження допоможуть поліпшити стан і додадуть бадьорості.
  • Уникати конфліктів, стресових ситуацій.
  • Людям з хронічними захворюваннями рекомендується більше відпочивати, тримати під руками необхідні ліки.
  • Вранці допоможе підбадьоритися контрастний душ, а ввечері розслабитися – ванна.

Читайте також:

Теги: здоров'я самопочуття Планета Земля магнітна буря стрес Сонце

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

3 травня – Всесвітній день свободи преси
3 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 травня, 00:05
Кава без кофеїну стала максимально популярною
Яку каву обирає покоління зумерів? Виробники помітили новий тренд
25 квiтня, 08:14
Активність Сонця з 25 по 27 квітня 2025 року
Прогноз магнітних бур на 25-27 квітня: якою буде сонячна активність
25 квiтня, 20:22
The Sun: Радянський космічний апарат може впасти на Землю вже цього тижня
The Sun: Радянський космічний апарат може впасти на Землю вже цього тижня
2 травня, 04:33
Олександр Печериця показався в лікарні
Актор Олександр Печериця потрапив до лікарні (фото, відео)
2 травня, 11:53
Активність Сонця з 10 по 12 травня 2025 року
Прогноз магнітних бур на 10-12 травня: якою буде сонячна активність
10 травня, 09:23
Aмериканські вчені впевнені у ефективності нової розробки
Працюватиме 10 років: вчені розробили універсальну вакцину від усіх форм грипу
14 травня, 03:27
Діабет 5 типу частіше зустрічається в бідніших країнах
До класифікації діабету офіційно додано «п’ятий тип»
19 травня, 19:03
Упродовж 2024 року помічники Байдена розповідали журналістам, що кульгава хода президента частково наслідок перелому стопи в листопаді 2020 року
Радники Байдена думали про крісло колісне для нього у разі переобрання – Axios
13 травня, 13:58

Здоров'я

Прогноз магнітних бур на 25-27 травня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 25-27 травня: якою буде сонячна активність
Спалах гепатиту А: де вакцинуватися найдешевше
Спалах гепатиту А: де вакцинуватися найдешевше
Прогноз магнітних бур на 22-24 травня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 22-24 травня: якою буде сонячна активність
Мікропластик у їжі: вчені виявили загрозливі наслідки для мозку
Мікропластик у їжі: вчені виявили загрозливі наслідки для мозку
Британія запровадила революційний метод лікування пацієнтів з онкологією
Британія запровадила революційний метод лікування пацієнтів з онкологією
Прогноз магнітних бур на 20-21 травня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 20-21 травня: якою буде сонячна активність

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
226K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 травня: ситуація на фронті
106K
Польські виборці змінили прихильність після президентських дебатів
85K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 травня 2025
85K
Був командиром спецпризначенців. На Курщині ЗСУ ліквідували чемпіона світу
78K
ЗМІ оприлюднили інформацію про всіх дружин Портнова
56K
Захисника Маріуполя від розстрілу врятувало прізвище

Новини

У Києві повітряна тривога тривала сім годин
Вчора, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
Вчора, 04:13
Обмін полоненими, Росія атакувала Одесу: є жертви. Головне за 23 травня
23 травня, 20:58
Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
21 травня, 21:15
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
21 травня, 04:58
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
21 травня, 03:27

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua