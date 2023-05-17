Чому сімейні лікарі перестали ходити до пацієнтів додому? Коментар фахівця

На дому обслуговуються в обов'язковому порядку лежачі хворі і ті, що пересуваються лише в квартирі

Валентина Гінзбург: «Наказ Міністерства охорони здоров’я №504 чітко визначає, що мусять робити сімейні лікарі»

Сімейні лікарі приходять додому, якщо виклик здійснили до лежачих хворих і новонароджених дітей. А за інших причин не ходять додому до пацієнтів, адже наказ Міністерства охорони здоров’я №504 чітко визначає, що мусять робити сімейні лікарі, в яких випадках приходити. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповіла керівниця Департаменту охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Валентина Гінзбург.

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«На дому обслуговуються в обов'язковому порядку лежачі хворі і ті, що пересуваються лише в квартирі. Також здійснюється патронаж лікарем та медсестрою новонароджених до одного місяця», – пояснила Гінзбург.

Якщо говорити про допомогу вдома паліативним хворим – це питання відповідальності двох служб: охорони здоров’я і соцполітики. Але є проблема з визначенням конкретних функцій, що мають виконуватися цими службами. Гінзбург зазначає, що вони мають бути чітко виписані в окремому документі таким чином, щоб доповнювати одне одного, а не дублювати.

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Нагадаємо, у рамках проходження військово-лікарської комісії Міністерство оборони запускає систему електронного запису до лікарів. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За словами Маляр, після старту проєкту начальник медичної частини зможе завчасно записувати бійців на проходження медичного огляду або до конкретного лікаря-спеціаліста – на потрібний день та час.