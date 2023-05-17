Головна Країна Здоров'я
search button user button menu button

Чому сімейні лікарі перестали ходити до пацієнтів додому? Коментар фахівця

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Чому сімейні лікарі перестали ходити до пацієнтів додому? Коментар фахівця
На дому обслуговуються в обов'язковому порядку лежачі хворі і ті, що пересуваються лише в квартирі
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Валентина Гінзбург: «Наказ Міністерства охорони здоров’я №504 чітко визначає, що мусять робити сімейні лікарі»

Сімейні лікарі приходять додому, якщо виклик здійснили до лежачих хворих і новонароджених дітей. А за інших причин не ходять додому до пацієнтів, адже наказ Міністерства охорони здоров’я №504 чітко визначає, що мусять робити сімейні лікарі, в яких випадках приходити. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповіла керівниця Департаменту охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Валентина Гінзбург.

«На дому обслуговуються в обов'язковому порядку лежачі хворі і ті, що пересуваються лише в квартирі. Також здійснюється патронаж лікарем та медсестрою новонароджених до одного місяця», – пояснила Гінзбург.

Якщо говорити про допомогу вдома паліативним хворим – це питання відповідальності двох служб: охорони здоров’я і соцполітики. Але є проблема з визначенням конкретних функцій, що мають виконуватися цими службами. Гінзбург зазначає, що вони мають бути чітко виписані в окремому документі таким чином, щоб доповнювати одне одного, а не дублювати.  

Нагадаємо, у рамках проходження військово-лікарської комісії Міністерство оборони запускає систему електронного запису до лікарів. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За словами Маляр, після старту проєкту начальник медичної частини зможе завчасно записувати бійців на проходження медичного огляду або до конкретного лікаря-спеціаліста – на потрібний день та час.

Читайте також:

Теги: здоров'я Київ лікар Валентина Гінзбург

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Скандал з Netflix. Лікар вимагає $1 млн за появу його фото у фільмі про вбивцю
Скандал з Netflix. Лікар вимагає $1 млн за появу його фото у фільмі про вбивцю
20 квiтня, 09:44
Люди, які щодня вживають багато алкоголю, більш схильні вживати нездорову їжу: це може сприяти збільшенню ваги, особливо в області живота
Надмірне вживання алкоголю може мати несподівані наслідки
22 квiтня, 04:57
Люди з діабетом 2 типу мають підвищений ризик серцево-судинних захворювань
Зберігають рівень цукру в нормі. Найкорисніші напої для людей з діабетом
24 квiтня, 10:48
Facebook вганяє у депресію людей молодше 35 років
Вчені дослідили як соцмережі впливають на психічне здоров'я
2 травня, 05:07
Гіпертонія, інфаркт та інсульт: як сіль шкодить здоровʼю (дослідження)
Гіпертонія, інфаркт та інсульт: як сіль шкодить здоровʼю (дослідження)
3 травня, 05:00
Пальці на руках та ногах короля Чарльза свідчать про проблеми зі здоров'ям
Лікарі розповіли про небезпечну недугу короля Чарльза
27 квiтня, 10:53
Лікарні на окупованій частині України переповнені пораненими росіянами
Складне становище росіян: рашистам не вистачає лікарів на окупованих територіях
4 травня, 16:17
Тим лікарям, які все-таки згодяться працювати у ледь живих регіонах РФ, обіцяють 2 млн рублів
Росія терміново набирає лікарів у військові частини
12 травня, 16:19
Столичні лікарні не зазнали суттєвих системних проблем на початку повномасштабного вторгнення
Чи бракує Києву лікарів під час війни? Глава столичної медицини оцінила ситуацію з кадрами
15 травня, 17:52

Здоров'я

Чому сімейні лікарі перестали ходити до пацієнтів додому? Коментар фахівця
Чому сімейні лікарі перестали ходити до пацієнтів додому? Коментар фахівця
Медики виявили групу продуктів, які зменшують рівень стресу
Медики виявили групу продуктів, які зменшують рівень стресу
Черги під кабінетами сімейних лікарів. Глава столичної медицини запропонувала вирішення проблеми
Черги під кабінетами сімейних лікарів. Глава столичної медицини запропонувала вирішення проблеми
Covid-19 відступив. Глава столичної медицини оцінила ситуацію у Києві
Covid-19 відступив. Глава столичної медицини оцінила ситуацію у Києві
Чим корисна спаржа, як обрати і що можна приготувати
Чим корисна спаржа, як обрати і що можна приготувати
Цей овоч має миттєвий ефект очищення крові: коштує недорого
Цей овоч має миттєвий ефект очищення крові: коштує недорого

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
84K
Трьох російських вчених, які створювали гіперзвукові ракети, ув’язнено за державну зраду
30K
Білий дім прокоментував заяву про знищення Patriot в Україні
16K
Ворог просувається. Міноборони відзвітувало про складну ситуацію в Бахмуті
11K
Закінчення війни в Україні: росіяни заговорили про часові рамки
8427
Угорщина зізналася, що у 2022 році стягувала війська до кордону з Україною
5719
Мовний скандал у Києві: ректор вигнав студентку, яка проти російської

Новини

Російський терор: Генштаб оновив дані про ракетні удари 16 травня
Сьогодні, 06:42
Масований удар РФ по Україні, важкі бої за Бахмут: дані Генштабу за добу
Вчора, 06:30
Нова повітряна кампанія РФ: ISW пояснив, чому почастішали атаки на Україну
15 травня, 06:58
Вибори в Туреччині, візит Зеленського до Франції: головне за ніч
15 травня, 05:42
Зеленський розповів, коли Україна буде готова до контрнаступу
15 травня, 04:04
Сухо і тепло: прогноз погоди на 15 травня
15 травня, 03:50

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту