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    Білл Гейтс спрогнозував, коли закінчиться пандемія коронавірусу

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    За словами Білла Гейтса, нинішніх заходів для запобігання пандемії недостатньо - Білл Гейтс спрогнозував, коли закінчиться пандемія коронавірусу

    За словами Білла Гейтса, нинішніх заходів для запобігання пандемії недостатньо

    Поява нових штамів вірусу і повторне зараження можуть привести до того, що на боротьбу із захворюванням у людства піде весь 2022 рік

    Пандемія коронавірусної інфекції завершиться не раніше 2022 року, вважає засновник компанії Microsoft Білл Гейтс.

    Своїм прогнозом він поділився в інтерв'ю CNN.

    За словами Гейтса, нинішніх заходів для запобігання пандемії недостатньо. Проте він назвав дивом той факт, що у світі так швидко були створені вакцини від коронавірусу і почалася масова кампанія зі щеплення.

    «Я думаю, що США зможуть повернутися до майже докоронавірусної ситуації вже восени, проте для перемоги над вірусом необхідно робити більший внесок у глобальну боротьбу з Covid-19 і поширювати вакцину», – сказав Гейтс.

    Він наголосив, що зараз препарати отримують переважно багаті країни, і його фонд стурбований цією проблемою.

    За словами підприємця, поява нових штамів вірусу і повторне зараження можуть привести до того, що на боротьбу із захворюванням у людства піде весь 2022 рік. Щоб перемогти вірус у максимально стислі терміни, вжиті заходи повинні бути ефективнішими.

    Нагадаємо Білл Гейтс назвав головні загрози для людства після пандемії Covid-19.

    Раніше Білл Гейтс передрік світу пандемію в десятки разів гірше за Covid-19.

    До слова, у грудні 2020 року Фонд Білла Гейтса пожертвував $250 млн на боротьбу з Covid-19. Він є захисником глобально скоординованої реакції на пандемію ще з перших днів кризи.

    У 2021 році Білл Гейтс зробив перше щеплення проти коронавірусу. Оскільки йому 65 років, він входить у групу ризику.

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    Теги: США медицина епідемія Білл Гейтс щеплення вірус коронавірус
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