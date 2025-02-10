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Добудова Хмельницької АЕС: комітет Ради заявив, що законопроєкт містить корупційні ризики

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Добудова Хмельницької АЕС: комітет Ради заявив, що законопроєкт містить корупційні ризики
З літа 2024 року в парламенті кілька разів намагались включити до порядку денного законопроєкт про добудову Хмельницької АЕС, однак питання завжди переносили
фото з відкритих джерел

Цього тижня парламент мав ухвалити закон про добудову Хмельницької АЕС

Комітет антикорупційної політики визнав законопроєкт №11146 щодо добудови третього та четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС таким, що містить корупційні ризики. Про це повідомила нардепка від «Європейської Солідарності», членкиня комітету з питань антикорупційної політики Вікторія Сюмар.

Сюмар пояснила, що законопроєкт передбачав закупівлю російських ядерних реакторів у Болгарії. «(Реактори – «Главком») болгарам не рекомендувала встановлювати Єврокомісія через майбутню залежність від Росії. І щодо яких немає жодного юридично-технічного обгрунтування – чому купувати за кредитні кошти потрібно саме ці реактори», – написала нардепка.

Як відомо, у травні 2024 року Кабмін ухвалив рішення про виділення 7,1 мрлд грн на відбудову української енергосистеми. Тоді ж міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що добудова третього енергоблоку Хмельницької атомної електростанції займе 2,5-3 роки, четвертого енергоблоку – до 4 років.

Два енергоблоки працюватимуть на обладнанні російського виробництва ВВЕР-1000, які стоять і на перших двох блоках ХАЕС. 15 квітня 2024 року «Енергоатом» розпочав проєкт зі зведення енергоблоків ХАЕС-5 та ХАЕС-6 за американською технологією АР1000 Westinghouse.

Для початку будівництва необхідно, аби Верховна Рада ухвалила відповідний законопроєкт, який зараз перебуває на стадії розгляду. Проте громадськість не підтримує плани «Енергоатом», аргументуючи це небезпечним впливом на екосистему та нереалістичною вартістю проєкта.

З літа 2024 року в парламенті кілька разів намагались включити до порядку денного законопроєкт про добудову Хмельницької АЕС, однак питання завжди переносили.

Так, на початку 2025 року народний депутат Володимир В’ятрович заявив, що у Верховній Раді України до другого читанні повністю переписали та перейменували законопроєкт №11392 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення господарської діяльності», аби внести в нього зміни, що дозволять ухвалити закон про дозвіл парламенту на будівництво енергоблоків №3 та №4 на Хмельницькій АЕС.

Тепер депутати вимагатимуть, щоб законопроєкт, який планували винести на голосування уже 11 лютого, зняли із порядку денного.

До слова, Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» 16 жовтня повідомила про намір укласти угоду з ТОВ «Київський завод ПТО» на відновлювальний ремонт баштового крану KROLL К-10000. Загальна вартість робіт складає 216,77 млн грн, повідомляє «Главком» з посиланням на дані ProZorro.

Вказаний кран вироблено у Данії 1968 року. Він є найвищим краном у державі (143 м) і нині стоїть між третім і четвертим не добудованими енергоблоками Хмельницької АЕС.

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Теги: законопроєкт Верховна Рада міністр Єврокомісія закон завод Енергоатом ремонт Вікторія Сюмар ProZorro парламент Кабмін

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